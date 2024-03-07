撤辣帶動樓市造好，中原地產海怡半島東翼第二分行高級分區營業經理葉俊安表示，港島藍籌屋苑海怡半島本月暫錄8宗二手成交，快將追平上月全月10宗交投。分行最新促成4座中低層B室易手，單位實用面積729方呎，採四房連套房間隔，座向西北，享開揚海景；單位原先叫價960萬元，最新微減2萬元，以958萬元成交，平均實用呎價13,141元。據了解，新買家為同區客人，鍾情上址享有海景及屋苑配套齊全，遂購入單位自用。原業主則於2014年以870萬元購入上述單位，持貨約10年易手，現帳面獲利88萬元，單位期內升值約一成。
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海怡半島一周錄8宗成交 貼近上月全月宗數 海景套四房958萬沽｜藍籌屋苑
撤辣帶動樓市造好，中原地產海怡半島東翼第二分行高級分區營業經理葉俊安表示，港島藍籌屋苑海怡半島本月暫錄8宗二手成交，快將追平上月全月10宗交投。分行最新促成4座中低層B室易手，單位實用面積729方呎，採四房連套房間隔，座向西北，享開揚海景；單位原先叫價960萬元，最新微減2萬元，以958萬元成交，平均實用呎價13,141元。據了解，新買家為同區客人，鍾情上址享有海景及屋苑配套齊全，遂購入單位自用。原業主則於2014年以870萬元購入上述單位，持貨約10年易手，現帳面獲利88萬元，單位期內升值約一成。