海灣半島支持《俠之大者-金庸百年誕辰紀念》活動 啟德郵輪碼頭金庸雕塑4月免費開放

海灣半島的持份者將聯同金庸雕塑展主辦機構及慈善團體，為弱勢社群學生及其家庭成員安排慈善導賞團。

《俠之大者-金庸百年誕辰紀念》活動於日前盛大揭幕，「Park Peninsula海灣半島」持份者鼎力支持並出席開幕典禮，向金庸致敬，助力推廣香港的盛事經濟及旅遊發展，促進文化藝術交流，宣揚香港的文化體驗，說好香港故事。

繼香港國際機場放置由著名雕塑藝術家任哲創作的金庸經典作品人物雕塑後，是次活動主辦機構將於4月，在啟德郵輪碼頭內展出金庸人物雕塑，免費開放公眾參觀，預料將吸引更多旅客及市民觀賞及「打卡」，同時遊走啟德跑道商圈，藉此配合政府優化啟德郵輪碼頭一帶的旅客體驗，推動區內旅遊發展。