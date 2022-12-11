海灣半島與保良局舉行慈善維港遊 邀逾200位兒童及其家人乘坐觀光船

由9間發展商聯手成立的「啟德跑道區私人發展有限公司」，昨日(10日)與保良局共同攜手合作舉行「海灣半島．冬日見未來」慈善維港遊，邀請超過200位7至10歲的兒童及其家人，免費乘坐觀光船同遊維港，活動可讓受惠兒童及其家庭一邊欣賞維港美景，一邊由導賞員講解沿途香港的歷史及故事。

出席是次活動的代表成員包括恒基物業代理董事兼營業(二)部總經理韓家輝、華懋集團管治委員會成員吳崇武、中國海外發展(688)總監李國瑞、帝國集團執行董事姚志偉、遠東發展(035)地產總裁方文昌、嘉華國際(173)營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明、新世界發展(017)營業及市務總監黃浩賢、新鴻基地產(016)代理物業投資部銷售及市務助理總經理伍時聰，以及會德豐地產常務董事黃光耀。

韓家輝稱，海灣半島很高興能與保良局攜手合作，向社會各界宣揚關懷及扶育下一代的信息。