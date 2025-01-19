海盈山加推新價單 折實最平965萬 周二發售78伙｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」上周四(16日)進行新一輪銷售，即日售出54伙，套現逾6.68億元。有見銷情理想，發展商乘勢加推添食，加推第4號價單共67伙，連同折扣及回贈計算，單位折實售價由約965.7萬元起，折實呎價由19,791元起，折實平均呎價約22,662元，較第3號價單高約3.7%； 而項目落實本周二(21日)以價單形式發售78伙。

周三招標出售 21 伙三房

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，4號價單包括中層至高層的單位，將享有更開揚、更廣闊的優美景觀，涵蓋57伙兩房及10伙三房單位，實用面積由486至661方呎。今批單位折實售價由約965.7萬至1,858.2萬元，折實呎價介乎19,791元至28,112元。當中售價及呎價最低單位均為第2B座10樓E室，實用面積488方呎，兩房間隔。