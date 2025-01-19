海盈山加推新價單 折實最平965萬 周二發售78伙｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」上周四(16日)進行新一輪銷售，即日售出54伙，套現逾6.68億元。有見銷情理想，發展商乘勢加推添食，加推第4號價單共67伙，連同折扣及回贈計算，單位折實售價由約965.7萬元起，折實呎價由19,791元起，折實平均呎價約22,662元，較第3號價單高約3.7%； 而項目落實本周二(21日)以價單形式發售78伙。
周三招標出售21伙三房
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，4號價單包括中層至高層的單位，將享有更開揚、更廣闊的優美景觀，涵蓋57伙兩房及10伙三房單位，實用面積由486至661方呎。今批單位折實售價由約965.7萬至1,858.2萬元，折實呎價介乎19,791元至28,112元。當中售價及呎價最低單位均為第2B座10樓E室，實用面積488方呎，兩房間隔。
另外，該盤將於周三以招標形式出售21伙三房單位，實用面積由861至915方呎。
海盈山開賣｜張小姐斥1500萬購三房自住 已親身實地視察｜買家心聲
「海盈山」第4A期提供432伙，標準單位戶型涵蓋一房至三房，主打兩房及三房單位，另設16個花園或天台特色單位。項目已獲發入伙紙，而第4A期預計關鍵日期為今年5月15日。