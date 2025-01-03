海盈山擬下周加推單位應市 農曆新年前推售 三房套現樓曝光(有片)｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」進入現樓階段，嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，項目最快下周加推單位應市，計劃農曆新年前發售。

盧永俊指，加推單位以兩房及三房為主，價錢以市價推售，考慮景觀、戶型及樓層等因素影響，不同單位售價有不同調整。他補充，「海盈山」已取得入伙紙，預計關鍵日期為今年5月15日，項目截至目前總共售出58伙，套現約12億元。