海盈山擬下周加推單位應市 農曆新年前現樓推售｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」進入現樓階段，嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，項目最快下周加推單位應市，計劃農曆新年前發售。
盧永俊指，加推單位以兩房及三房為主，價錢以市價推售，考慮景觀、戶型及樓層等因素影響，不同單位售價有不同調整。他補充，「海盈山」已取得入伙紙，預計關鍵日期為今年5月15日，項目截至目前總共售出58伙，套現約12億元。
現樓示範單位即日起對外開放
「海盈山」提供2個三房一套房連工作間連洗手間現樓示範單位，即日(3日)起開放予公眾參觀。嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶表示，當中第2A座37樓A室由著名室內設計團隊Philip Liao & Partners打造，單位設計以「Art Gallery」作為主題，實用面積853方呎；她透露，該單位傢俬連裝修費用超過300萬元。
楊麗汶續指，項目同時開放第2B座37樓A室交樓標準現樓單位，實用面積為915方呎，享深灣及深水灣雙灣美景。
「海盈山」整個項目分為第4A期及第4B期，提供800伙，由兩座住宅大樓組成，兩座均設34層住宅樓層。