海盈山短期內或加推 夥中原推按揭優惠｜黃竹坑新盤

港島現樓新盤加推後反應熱烈，由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」昨日(7日)加推65伙，折實平均呎價21,845元，低2023年7月首批約22%。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，項目今日(8日)正式開始收票，視乎市場反應，將於短期內公布加推及銷售安排，考慮安排大手客時段。 盧永俊續指，「海盈山」已屆現樓，預計關鍵日期為今年5月。項目自上周六(4日)開放示範單位起錄得超過1,500名客戶參觀，睇樓人士中不乏內地客，整體以用家為主。

中原地產西半山首席營業董事李巍補充，中原睇樓客源中內地客佔六成，本地客佔約四成。港島南岸租務續旺，平均成交呎租升至67元，租金回報高3.7厘，三房等大單位受追捧，相信「海盈山」入伙後租金回報可達4厘。

實際按息低至3.5厘 中原按揭是次特別為「海盈山」買家推出置業按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳表示，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘(現P為5.5厘），基於去年本港銀行三度減P，實際按息現低至3.5厘。

她續指，按揭計劃設現金回贈高達貸款額1%，並特設Mortgage-Link高存息戶口，存息與按息一致現為3.5厘；計劃還款期長達30年。上述計劃客戶可透過按保承造高達九成按揭，以最新價單入場價950.4萬元計，即低至一成基本首期95萬多即可進駐海盈山。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年全年本港一手錄逾1.68萬宗，主要受惠去年年初撤辣及年末減息刺激，現時政策寬鬆利率低，置業條件優越，惟市場缺乏信心需要時間建立，相信農曆新年前小陽春成交量大增。