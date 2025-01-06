海盈山示範單位｜現樓853呎現連裝修三房套 享山海雙景(多圖有片)｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」設有兩個現樓示範單位予公眾參觀，其中第2A座37樓A室，屬三房一套房連工作間(連洗手間)設計，實用面積853方呎。

單位由著名室內設計團隊Philip Liao & Partners打造，以「Art Gallery」為設計主題，將室內每一件物品以藝術品的形式呈現出來，從燈具、桌子、椅子，到廚房門亦能夠成為一件「museum piece」(館藏)。

單位間隔寬敞方正，長方形客飯廳連接全落地玻璃趟門，加上約29方呎露台連接著16方呎工作平台，採光度十足。客飯廳除面向翠綠南朗山山景，設計師更靈巧地利用客廳的牆身裝上的落地大鏡，將山海雙景致引入單位之內。另外，單位的睡房與客飯廳均為同向，特設偌大的玻璃窗廣納室外景觀及自然光線。同時房間內安裝較為通透的層架，並將衣櫃設計為玻璃材質，大大增強室內的空間感。