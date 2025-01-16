由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」今日(16日)以價單形式推售65伙，大批準買家約下午5時半前陸續抵達售樓處報到區排隊等候，場面墟冚。

中原陳永傑：投資者料佔一半

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「海盈山」已屆現樓，擁鐵路優勢，新一張價單較對上價單有約兩成折讓，吸引一眾用家及投資客入市，料投資者佔五成。

陳永傑指出，雖然臨近歲晚，但樓市走勢造好，今個周末有新界剛需盤推售，料銷情亦會暢旺，相信全月一手市場可錄得800至1,000宗成交；而特朗普將於下周一(20日)上任，屆時，市場不確定性將陸續釋除，料成交量會再回升。