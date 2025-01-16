海盈山開賣｜單日售出57伙 發展商計劃短期加推｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」今日(16日)以價單形式推售65伙，大批準買家約下午5時半前陸續抵達售樓處報到區排隊等候，場面墟冚。
市場消息指，項目暫售出57伙，據悉有大手客斥資近3,000萬元買入2伙兩房單位作投資收租。據地產代理透露，可供出售單位中，第2A座D室兩房一套連士多房、第2A座G室兩房連開放式廚房，以及第2B座D室兩房均已沽清，反映該批優質戶型備受市場歡迎。發展商表示，計劃將於短期內加推單位應市。
中原陳永傑：投資者料佔一半
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「海盈山」已屆現樓，擁鐵路優勢，新一張價單較對上價單有約兩成折讓，吸引一眾用家及投資客入市，料投資者佔五成。
陳永傑指出，雖然臨近歲晚，但樓市走勢造好，今個周末有新界剛需盤推售，料銷情亦會暢旺，相信全月一手市場可錄得800至1,000宗成交；而特朗普將於下周一(20日)上任，屆時，市場不確定性將陸續釋除，料成交量會再回升。
「海盈山」第4A期提供432伙，標準單位戶型涵蓋一房至三房，主打兩房及三房單位，另設16個花園或天台特色單位。項目已獲發入伙紙，而第4A期預計關鍵日期為今年5月15日。