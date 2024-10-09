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地產
2024-10-09 08:55:16

海茵莊園周六發售13伙 折實價561.6萬起 設新示範單位預約參觀(有圖)｜將軍澳新盤

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海茵莊園周六發售13伙 折實價561.6萬起 設新示範單位預約參觀(多圖)｜將軍澳新盤

陳淑芳(左)表示，「海茵莊園」本月迄今已錄得共51宗成交，套現逾2.8億元。

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九龍建業(034)旗下將軍澳現樓新盤「海茵莊園」近日銷情熱熾，連日出現「西餅客」成交，當中更錄得「一客15食」個案，發展商於周二(8)加推單位回應市場，公布價單7號及銷售安排第84號，共推出174伙。

九龍建業(市務及銷售部)助理經理陳世傑說，為滿足市場需求，全新價單主要推出一房單位及少量兩房連儲物室單位，實用面積由280406方呎，扣除折扣後，折實售價由530.5萬元起，折實呎價由18,259元起。該盤將於周六(12)公開發售其中13伙，單位折實售價由561.6萬至565萬元，折實呎價介乎19,568元至19,686元，折實平均呎價約19,628元。

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樓盤累沽1257 吸金逾70

九龍建業(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，「海茵莊園」本月迄今已錄得共51宗成交，套現逾2.8億元，銷售進程有追貼3月份撤辣後旺市之勢。樓盤迄今累售1,257伙，涉及金額逾70億元。

陳淑芳指，項目於區內租賃市場一直備受不少學生追捧，尤見就讀於區內香港科技大學的國內學生，他們鍾情屋苑環境，認為屋苑內密度較低，景觀開揚，會所設施多元化，而且往返校園亦非常方便。另外，對於投資者來說，由於項目是全新現樓單位可即租即住，更附贈傢俬，租金回報率理想，所以備受區內租客及投資者青睞。再者，隨著未來入境事務處員工將逐步遷入區內新總部，以及將軍澳中醫醫院預計在不久的將來落成，預料將會吸引更多優質租客進駐，投資者早著先機入市亦無可厚非。

另外，項目即日開放全新示範單位予買家預約參觀，全新經改動示範單位為第225B1室，實用面積287方呎，一房間隔，景觀眺望康城區內一帶、將軍澳南部海濱長廊及將軍澳跨灣大橋。

即睇將軍澳海茵莊園最新資訊 (House730)

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