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地產
2024-03-05 13:48:00

海茵莊園撤辣後累沽61伙 利嘉閣特設置業優惠贈買家 總值65萬元｜將軍澳新盤

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利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特別為「海茵莊園」買家呈獻全新置業優惠。

利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特別為「海茵莊園」買家呈獻全新置業優惠。

樓市全面撤辣後，一手氣氛轉旺，發展商積極推貨應市。九龍建業(034)將軍澳「海茵莊園」上載全新銷售安排，將於周五(8日)以先到先得形式發售33伙。

九建(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，項目於上周三(2月28日)撤辣後迄今累沽61伙，主要是開放式及一房單位，套現約3.2億元，佔約一半買家為投資者。她認為，項目已屆現樓、入場銀碼細，以及租金回報高，吸引買家入市。

陳淑芳指，撤辣後帶動一手成交量，相信樓價走勢平穩向上，料全年有約5%的升幅。有見市況向好，她透露集團加快部署西半山高街精品豪宅項目銷售步伐，最快年中以樓花形式推出，提供約110伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，預計關鍵日期為2025年；強調集團會按市況定價。

指定單位買家可獲最多6.5萬元家電禮券

利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特別為「海茵莊園」買家呈獻全新置業優惠。由即日起至本月31日期間，首10名經該行購入「海茵莊園」指定單位的買家，即可獲贈「優質家庭電器禮券」，每個優惠名額價值介乎35,000元至65,000元，按單位戶型分類(開放式單位買家可獲35,000元、一房單位買家可獲47,000元、兩房單位買家可獲65,000元)，優惠合共總值最高達650,000元。

利嘉閣地產九龍區董事徐志華說，「海茵莊園」戶型多元化，能迎合市場不同類型的買家需求，且毗鄰港鐵康城站，交通網絡四通八達，加上將軍澳康城是近年本港銳意發展的地區，配套日臻完善，未來升值潛力無限；因此，項目備受不少中產人士、分支家庭、投資者，以及新落戶本港的外來人才所追捧。

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專才買家疊加「人才落戶香港找房盛典」禮遇

利嘉閣地產高級首席營業董事歐偉倫補充，為配合近年大量外來人才來港發展及定居，公司亦早着先機，於上周推出「人才落戶香港找房盛典」，有意購入「海茵莊園」的外來人才更可享雙重禮遇。除上述的「優質家庭電器禮券」優惠外，凡合資格落戶香港的外來人才，經該行成功購置物業，均可獲贈百貨公司1,000元現金消費禮劵，亦同時提供優質的一站式房地產服務。

「海茵莊園」撤辣後迄今累沽61伙，套現約3.2億元。(資料圖片)

「海茵莊園」撤辣後迄今累沽61伙，套現約3.2億元。(資料圖片)

全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）
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