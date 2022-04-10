消費券2022｜中原：舖市最受惠 舖租成交量反彈 料次季升逾五成

全城期待的電子消費券已正式發放，加上疫情確診數字回落，市民外出消費意欲有所帶動，為4月份工商舖市場帶來新景象，當中舖位市場受惠最大，預料將帶動第二季舖市租賃成交量穩步上揚，出現量升價跌情況，而第二季舖市租賃成交量預期上升至約1,200宗，升幅逾五成。 早前第五波疫情令租賃市場氣氛趨淡靜，據中原（工商舖）資料顯示，2022年第一季整體工商舖市場僅錄得約4,263宗租賃成交，涉及總金額約2.84億元；宗數較2021年第四季減低約14%，與同期對比更下降約15%，金額則較去年第四季及去年同期跌約25%及約26%。

疫情重創商舖市場 租售量皆下滑 過去兩年舖市交投氣氛熾熱，本來期望新一年會延續旺勢，可惜本港爆發第五波疫情，商舖市場再次首當其衝，租售成交量都呈下滑趨勢。中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，租賃市場於3月份受疫情影響最大，成交價量持續下滑，令第一季舖位租務市場錄得約775宗商舖租賃成交，對比去年尾季下跌約23%，按年亦急降約42%；季內成交金額約8,664萬元，按季下跌約27%，與去年同期對比更大幅減低約37%。

租賃需求放緩 無阻 日資松本清連開分店 黃氏指出，租賃需求放緩，令各核心消費區商舖空置率繼續於高位徘徊，銅鑼灣區自2021年10月起，舖位空置率已連續多月維持於5%水平，3月份為5.35%。至於中環區同樣於14%水平徘徊，多月來未見明顯改善，最新錄得約13.54%。不過，市場有危亦有機，港人逾兩年未能外遊，日資品牌看準香港消費力，大舉進軍本港，其中日本大型藥妝品牌松本清首間分店設於觀塘APM商場，以及第二間分店設於沙田新城市廣場一期，同時市傳將進駐屯門市廣場及銅鑼灣恒隆中心地下連一樓巨舖，一口氣開設數間分店，反映商戶對香港零售市場充滿信心。