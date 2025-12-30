涉資超過8億 港島豪宅單日3宗大額成交

樓市氣氛向好，豪宅買家趕年底前入市！港島區昨日(29日)連錄3宗億元成交，合共涉資逾8.3億元。其中由九龍倉集團(004)持有、會德豐地產負責發展及銷售的山頂「1 Plantation Road」第1期以招標形式售出Plantation Boulevard 1號洋房，為該期數面積最大洋房，成交價5.579億元，呎價91,130元，成交期為180日。

前述售出的1號洋房實用面積6,122方呎，連4,460方呎花園、511方呎庭院及53方呎天台，四房四套設計，是次連家具售出。據成交紀錄冊顯示，買家若提前於90天內付清樓價，可獲5%現金回贈。