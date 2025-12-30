涉資超過8億 港島豪宅單日3宗大額成交

樓市氣氛向好，豪宅買家趕年底前入市！港島區昨日(29日)連錄3宗億元成交，合共涉資逾8.3億元。其中由九龍倉集團(004)持有、會德豐地產負責發展及銷售的山頂「1 Plantation Road」第1期以招標形式售出Plantation Boulevard 1號洋房，為該期數面積最大洋房，成交價5.579億元，呎價91,130元，成交期為180日。
前述售出的1號洋房實用面積6,122方呎，連4,460方呎花園、511方呎庭院及53方呎天台，四房四套設計，是次連家具售出。據成交紀錄冊顯示，買家若提前於90天內付清樓價，可獲5%現金回贈。
「1 PLANTATION ROAD」第1期提供8幢獨立洋房，每幢樓高3層並附設地庫、花園及天台，四房間隔，實用面積介乎5,513至6,122方呎。
21 BORRETT ROAD四房逾1.38億沽
長江實業集團旗下半山「21 BORRETT ROAD」昨招標售出5樓07號單位，實用面積2,316方呎，屬四房雙套連儲物房間隔，連1個車位以逾1.38億元成交，呎價約59,767元。長實營業經理陳詠慈指，豪宅市場近期交投熾熱，大額成交頻現，不少超級豪宅買家早著先機，趨勢將延續至明年，展望整體豪宅新盤市場的成交量及價格將穩定上升。
天御2期四房呎售4.9萬
恒基地產(012)與新世界發展(017)合作的西半山衛城道8號現樓「天御」，第2期昨售出1座26樓A室，四房間隔，實用面積2,772方呎，以逾1.35億元成交，呎價49,000元。據成交紀錄冊顯示，項目第2期於自今年10月推售迄今累沽10伙，每宗成交價均超過1億元。
中原地產指，一手豪宅交投轉旺，今年下半年全港錄得約72宗樓價1億元以上的大額成交，較上半年約28宗增加1.5倍；當中第四季佔約43宗最多，較第三季升近五成。