淡友三個月內連沽2伙維景灣畔！兩房大減百萬 代理：一房價易手

將軍澳區近期二手交投轉旺，受惠將藍隧道及將軍澳跨灣大橋將於下周日(11日)通車帶動，不過有投資者就因看淡後市，三個月內連沽區內維景灣畔2個單位，最新大減超過百萬元，以635萬元售出1伙兩房戶，除屬苑同類戶型造價新低外，代理更直言：「兩房單位一房價錢沽」。

中原地產分行經理黃仕斌表示，維景灣畔8座低層B室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望山景。最初開價750萬元，最終以635萬元成交，累減115萬元或約15.3%，造價屬屋苑同類單位新低，呎價約12,802元，直言：「兩房單位一房價錢沽出。」

原業主於2010年3月以290萬元買入單位，現沽貨帳面獲利345萬元或近1.2倍。據悉，原業主早前亦沽出同屋苑一伙9座中層A單位，成交價1,052萬元，由於看淡後市，故先止賺離場。

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