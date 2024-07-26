淡市下賣樓蝕入肉！業主狠劈離場 10年前入市都要輸「3球」｜二手蝕讓

新盤接連低價推售，二手市場繼續捱打。市況淡靜，業主賣樓亦面對現實，不但大幅劈價求售，更要蝕讓離場，高尚住宅屋苑亦不例外。沙田九肚山屋苑之一玖瓏山，新近一個低層三房單位大劈價210萬元易手，原業主10年前入市，現轉手帳面慘蝕294萬元離場。 玖瓏山呎價跌穿1萬關 世紀21奇豐物業沙田區營業董事莊振耀表示，玖瓏山天瓏閣第1座低層C室，實用面積約1,014方呎，三房兩廳間隔，坐向東北，望園景。單位放盤逾一年，原叫價1,200萬元，最終累減210萬元或約17.5%，至990萬元沽出，呎價約9,763元，跌穿1萬元關口。翻查資料，屋苑對上一宗呎價不足1萬元成交，追溯到今年5月底，日瓏閣第1座低層F室，實用面積約681方呎，兩房間隔，以668萬元售出，呎價約9,809元。

據了解，原業主於2014年以1,284萬元購入單位，持貨約10年，現沽售帳面虧損294萬元，物業期內貶值約23%。 馬鞍山迎海三房 6 年貶值 177 萬 世紀21奇豐物業新港城中心區域經理莊瑞生指，馬鞍山迎海3座低層E室，實用面積約799方呎，三房兩廳間隔，坐向西面望海景。單位放盤半年，原開價1,200萬元「平手價」放售，最後累減177萬元或約14.8%，至1,023萬元獲承接，呎價約12,804元。 據了解，原業主於2018年以1,200萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失177萬元，物業期內跌價約14.8%。