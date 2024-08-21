深圳富豪陳紅天祥祺中心銀主盤 傳獲25億洽購 料貶值逾四成｜商廈市況

原由深圳富豪陳紅天持有的紅磡祥祺中心，於去年被接管後淪為銀主盤，並曾進行公開招標放售，但未獲承接。據市場消息指，該物業獲不少本港及內地買家查詢競投，當中有財團出價約25億元洽購；若以陳紅天於8年前買入價約45億元計算，料帳面大幅下跌超過四成。
市傳國企中國電信出價競投
上述祥祺中心位於紅磡紅鸞道18號，由一座臨海超甲級寫字樓及一座商舖組成，總樓面面積合共約27.9萬方呎，並配置155個車位，現為永明金融香港總部。據市場消息指，該物業是次招標反應頗理想，有本地發展商及內地企業入標，更有財團出價約25億元競投，料接近業主意向價，有望短期內售出。消息又指，是次有出價競投的內地財團中，包括國企中國電信，為中國最大電信運營商之一。
若25億沽出 項目8年勁蝕20億
上述項目為深圳祥祺集團主席陳紅天於2016年斥約45億元向會德豐購入，成交呎價約1.6萬元，為當時九龍區呎價最貴的商廈，而項目原名為One HarbourGate東座，被陳紅天買入後改名為「祥祺中心」。據悉，陳氏購入項目後，向銀行申請貸款，消息指於2019年向恒生銀行(011)申請逾46億元按揭，惟之後內房出現資金問題，陳紅天持有的物業先後遭接管，而祥祺中心在去年3月被銀主接管，若項目以約25億元易手，8年間物業大幅貶值約20億元，蝕幅約44%。
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