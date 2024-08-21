深圳富豪陳紅天祥祺中心銀主盤 傳獲25億洽購 料貶值逾四成｜商廈市況

原由深圳富豪陳紅天持有的紅磡祥祺中心，於去年被接管後淪為銀主盤，並曾進行公開招標放售，但未獲承接。據市場消息指，該物業獲不少本港及內地買家查詢競投，當中有財團出價約25億元洽購；若以陳紅天於8年前買入價約45億元計算，料帳面大幅下跌超過四成。

市傳國企中國電信出價競投

上述祥祺中心位於紅磡紅鸞道18號，由一座臨海超甲級寫字樓及一座商舖組成，總樓面面積合共約27.9萬方呎，並配置155個車位，現為永明金融香港總部。據市場消息指，該物業是次招標反應頗理想，有本地發展商及內地企業入標，更有財團出價約25億元競投，料接近業主意向價，有望短期內售出。消息又指，是次有出價競投的內地財團中，包括國企中國電信，為中國最大電信運營商之一。