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地產
2024-07-05 07:00:00

深圳富豪陳紅天紅磡祥祺中心銀主盤招標 接管人冀落實出售方案

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深圳富豪陳紅天紅磡祥祺中心銀主盤招標 接管人冀落實出售方案

物業由一座臨海超甲級寫字樓及一座商鋪組成，總樓面面積合共約27.9萬方呎，並配置155個車位，現為永明金融香港總部。

第一太平戴維斯獲獨家代理，公開要約出售九龍紅磡紅鸞道18One HarbourGate(現改名為祥祺中心)東座，物業自去年中推出以來，獲不少本港及國內買家青睞。接管人有意在新一輪競投，向買家落實出售方案。是次公開要約截止日期為今年820日中午12時。

據悉，該物業由深圳祥祺集團主席陳紅天於2016年斥45億元向會德豐地產購入，當時成交呎價約1.6萬元，其後命名為「祥祺中心」。然而物業淪為銀主盤，於去年由接管人推出市場招標，2022年物業估值約70億元，去年市值回落至約50億元。

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物業由一座臨海超甲級寫字樓及一座商鋪組成，總樓面面積合共約27.9萬方呎，並配置155個車位，現為永明金融香港總部。物業位處香港維港海濱商貿區，盡覽全維港景緻。大廈擁有巨型LED幕牆，遠至維港對岸亦清晰可見，宣傳效果突出，是維港海岸線上的矚目地標，亦是燈光匯演的參與大廈。

第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，物業位處於維港海濱的黃金地段，所有樓層均享有開揚維港海景，絕對是屬於市場上珍藏級別資產，投資者不容錯過。

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第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠指，進入下半年，商業物業市場經歷從高位調整的過程，期間不乏大額交易。買家普遍將目光聚焦於優質資產，視其為收購的黃金時機。

第一太平戴維斯首席執行官投資辦副資深董事鄭浩賢稱，銀行接管物業幾乎主導了2024年的房地產市場，許多交易都以極具吸引力的價格達成。是次競投由接管人主導要約出售，有望再度吸引市場目光。

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