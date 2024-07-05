深圳富豪陳紅天紅磡祥祺中心銀主盤招標 接管人冀落實出售方案

物業由一座臨海超甲級寫字樓及一座商鋪組成，總樓面面積合共約27.9萬方呎，並配置155個車位，現為永明金融香港總部。

第一太平戴維斯獲獨家代理，公開要約出售九龍紅磡紅鸞道18號One HarbourGate(現改名為祥祺中心)東座，物業自去年中推出以來，獲不少本港及國內買家青睞。接管人有意在新一輪競投，向買家落實出售方案。是次公開要約截止日期為今年8月20日中午12時。

據悉，該物業由深圳祥祺集團主席陳紅天於2016年斥45億元向會德豐地產購入，當時成交呎價約1.6萬元，其後命名為「祥祺中心」。然而物業淪為銀主盤，於去年由接管人推出市場招標，2022年物業估值約70億元，去年市值回落至約50億元。