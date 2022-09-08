深水埗新盤｜中原為佳悅開放式戶買家送置業優惠 總值3.88萬

由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產與宏達控股合作發展、中原地產獨家代理的深水埗佳悅，為慶祝中秋佳節，中原地產特意向該盤買家提供置業優惠。

中原地產資深營業董事林偉文表示，由即日起至本月30日，經中原地產購入佳悅開放式單位的首10名買家，可獲贈價值3,880元八達通增值額。優惠總值約38,880元。優惠先到先得，送完即止。

林偉文指，佳悅至今累售31伙，套現逾1.3億元。上月一手成交最終錄得超過2,000宗，按月急升1.2倍，反映市場購買力有增無減。即使市場存在利淡因素，如加息及新冠肺炎疫情等，但並非新鮮事，市民已逐漸消化相關消息。在眾多投資工具中，「磚頭」仍然是較穩健的選擇，既可滿足實際住屋需求，亦可資產增值。相信疫情一旦過去，各地恢復通關，經濟重拾動力，樓市氣氛隨即轉好，樓價有機會掉頭回升。

佳悅位於深水埗海壇街225號，提供115伙，屬單幢式設計，樓高26層，住宅樓層佔23層，每層各設5伙，備有兩部升降機。基座商場設於地下及1樓，住客會所Club VIM設於2樓。單位實用面積介乎178至289方呎，涵蓋開放式及一房間隔。佳悅示範單位及售樓處設於九龍長沙灣青山道468號ONE NEW YORK 1樓，設有1個交樓標準及1個經改動連裝修的一房示範單位，預計入伙日期為明年12月31日，樓花期長約16個月。