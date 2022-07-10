深水埗新盤｜佳悅今首輪推50伙 首半小時售20伙 有買家斥1300萬購3伙長線投資

由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產與宏達控股合作發展、中原地產獨家代理的深水埗佳悅，今日(10日)進行首推發售50伙，現場消息指，大批準買家在今日10時左右陸續抵達售處等候揀樓，場面熱鬧，而項目開售首半小時即有20個單位獲揀選，其中一組買家斥資逾1,300萬元購入2伙開放戶及1伙一房戶作長線投資用途。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，佳悅買家出席率約七成，當中以九龍區買家為主，佔整體約七成，新界西買家則佔兩成。他又稱，佳悅是本周末唯一開售的全新盤，其後亦有多個新盤排隊登場，他預期本月一手成交可達1,500-2,000宗。

入場最平開放戶 折實 345.92 萬 佳悅首輪發售50個單位中，有36伙開放式及14伙一房戶，價單定價由368萬至624.8萬元，呎價介乎18,492元至23,542元。以「120天付款計劃」最高6%折扣優惠後，折實售價由345.92萬至587.31萬元，折實呎價17,383元至22,129元。最低售價及呎價單位均為5樓A室，實用面積199方呎，屬開放式戶，折實售價345.92萬元，折實呎價17,383元。