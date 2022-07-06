深水埗新盤｜佳悅周日首輪開賣50伙 折實價346萬入場

由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產與宏達控股合作發展、中原地產獨家代理的深水埗佳悅今日(6日)公布首輪銷售安排，將於本周日(10日)發售50伙。市場消息指，項目自上周四(6月30日)起接受認購登記，暫累收約150票，超額認購2倍，將於本周六(9日)截收認購登記。

佳寧娜地產董事總經理尹德輝表示，佳悅首輪發售單位包括36伙開放式及14伙一房單位，價單定價由368萬至624.8萬元，呎價介乎18,492元至23,542元。以「120天付款計劃」最高6%折扣優惠後，折實售價由345.92萬至587.31萬元，折實呎價17,383元至22,129元。

最低售價及呎價單位均為5樓A室，實用面積199方呎，開放式間隔，折實售價345.92萬元，折實呎價17,383元。

佳悅位於深水埗海壇街225號，提供115伙，屬單幢式設計，樓高26層，住宅樓層佔23層，每層各設5伙，備有兩部升降機。基座商場設於地下及1樓，住客會所Club VIM設於2樓。單位實用面積介乎178至289方呎，涵蓋開放式及一房間隔。佳悅示範單位及售樓處設於九龍長沙灣青山道468號ONE NEW YORK 1樓，設有1個交樓標準及1個經改動連裝修的一房示範單位，預計入伙日期為明年12月31日，樓花期長約17個月。