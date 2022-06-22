深水埗新盤｜佳悅提供115伙 主打開放式 最快下周開價

市區單幢式新盤加入搶客戰團，由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產與宏達控股合作發展、位處深水埗海壇街225號的單幢式住宅項目今日(22日)正式命名為佳悅(THE VIM)，提供115伙，最快下周公布首張價單。

佳寧娜主席馬介欽介紹名稱由來，項目屬集團於本港首個住宅發展項目，「佳」寓意上天美好的安排，為住戶帶來美麗的人生體驗；「悅」象徵歡樂及喜悅，有活於朝氣活力社區之意。而英文名以中文意思為活力，寓意項目讓住戶沐浴於美好事情的喜悅之中，打開自主生活新篇章。

委託中原獨家代理 下周開示位

佳寧娜地產董事總經理尹德輝指，項目由1座住宅大樓及基座商場組成，提供115伙，戶型包括開放式及一房間隔，主打開放式單位，佔全盤近七成，另設平台特色戶及天台特色戶。他續指，最快下周上載售樓說明書、對外開放示範單位及公布首張價單，將設有一房交樓標準示範單位。佳悅預計入伙日期為明年12月31日。

尹德輝透露，佳悅會所Club VIM設於2樓，其半露天空間與室內連接。會所室內設有健身室，另設共享工作室VIM Hub及多用途室VIM the Party。

發展商對佳悅銷售充滿信心，並委託中原地產為項目獨家銷售及策劃代理。項目鄰近港鐵深水埗站、南昌站及高鐵西九龍站，並坐享完善生活及社區配套，除鄰近區內的歷史建築、特色食肆及商店外，更鄰近多個大型商場、康樂設施及綠化區，購物餐飲娛樂一應俱全。

陳永傑：今季一手成交量按季彈 2.4 倍

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，很榮幸獲得發展商委託，獨家代理佳悅。樓市於今季全面復甦，交投由一手成交作主導，據資料顯示，截止周一(20日)，今季一手成交量暫錄得約3,313宗，較上季的969宗急升逾2.4倍，預計下半年樓市繼續由一手新盤作主導，相信樓價會反覆向上，中原城市領先指數CCL今年底前可望重返190點歷史高位水平，全年樓價升幅料約5%。

中原地產九龍董事劉瑛琳指，市區新盤一向搶手，據中原地產研究部資料顯示，5月九龍區一手登記成交宗數及金額分別錄得546宗及67.9億元，按月分別飆6倍及4.3倍，更創5個月新高，相信佳悅推出，可滿足市場需求。今年首5個月，全港價值800萬元或以下的一手登記成交錄得1,330宗，九龍區佔510宗，佔比38.3%，較去年同期的26.4%有明顯增長，反映市區細價樓成交增加，承接力強，佳悅正正提供全城渴求的小型單位為主，料入場銀碼較細，可掀搶購熱潮。