深水埗新盤｜佳悅首推50伙 折實價345萬 全數低於「六球」

佳悅首批50伙實用面積由199至289方呎，包括36伙開放式及14伙一房戶型，價單售價由368萬至624.8萬元，呎價介乎18,492元至23,542元。扣除最高6%折扣優惠後，折實售價由345.92萬至587.31萬元，折實呎價介乎17,383元至22,129元，折實平均呎價19,493元。最低售價為5樓A室，實用面積199方呎，開放式間隔，折實售價345.92萬元，折實呎價17,383元。

佳寧娜地產董事總經理尹德輝形容項目首批單位屬「開心價」，定價已參考鄰近一手及二手造價，明日(30日)起接受認購登記及開放示範單位予公眾參觀，短期內公布首輪銷售安排，預計最快7月中開售。尹德輝稱，會採取「薄利多銷」策略，強調未來加推單位的加價幅度克制。

陳永傑：相信首批單位可全數沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，近日樓市一手市場十分熱鬧，多個大型新盤蜂擁登場，供應主要集中於新界區，而佳悅正可滿足嚮往進駐市區的上車一族。項目命名以來吸引大批上車客及長線投資收租客垂青，市場雖有不明朗因素，但樓價表現平穩，物業仍然是市民儲存財富的首選工具。佳悅主打小型單位，首批訂價十分克制，比同區二手新晉物業及一手貨尾折讓5%至10%，對項目銷售有信心，相信首批單位可全數沽清。

佳悅首批單位折實平均呎價19,493元，參考長沙灣及深水埗二手屋苑最新平均實用呎價，AVA61、悅雅及AVA228分別報22,236元、21,765元及20,323元，相比之下佳悅開低4.1%至12.3%。若對比區內全新盤開價，喜雋發展的喜．揚於本月9日首推32伙，折實售價392萬元起，折實平均呎價20,474元，佳悅較其低4.8%。

佳悅位於深水埗海壇街225號，提供115伙，屬單幢式設計，樓高26層，住宅樓層佔23層，每層各設5伙，備有兩部升降機。基座商場設於地下及1樓，住客會所Club VIM設於2樓。單位實用面積介乎178至289方呎，涵蓋開放式及一房間隔。佳悅示範單位及售樓處設於九龍長沙灣青山道468號ONE NEW YORK 1樓，設有1個交樓標準及1個經改動連裝修的一房示範單位，預計入伙日期為明年12月31日，樓花期長約18個月，項目由中原地產獨家代理。