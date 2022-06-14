深水埗新盤｜喜．揚周六首輪賣32伙 中原送首年「收租保」保險計劃

本周末一手市場氣氛熱鬧，喜雋發展旗下深水埗喜．揚今日(14日)公布首輪銷售安排，將於本周六(18日)開售32伙，周五(17日)截收認購登記。中原地產獲發展商委託獨家代理該盤，為配合銷售，中原地產為買家送出全新置業優惠，尊享首年「中原收租保」保險計劃，優惠總值可達31,360元。

發展商表示，喜．揚首張價單以「歡喜入場價」推出，成功吸引不少年青上車客前來參觀及有意向認購。本周六首輪發售的32伙，包括23伙開放式、5伙一房及4伙兩房單位，實用面積由183至391方呎。單位價單訂價由426.09萬至832.3萬元，呎價介乎20,544元至23,602元。扣除最高8%折扣優惠後，單位折實售價由392萬至7,65.71萬元，折實呎價介乎18,900元至21,713元，折實平均呎價20,474元；全數32伙折實售價低於800萬元。最低售價為5樓B室，實用面積183方呎，連23方呎平台，開放式間隔，折實售價392萬元，折實呎價21,421元。據銷售安排顯示，項目開售當日將分為A組及B組，A組須選購2伙，而B組須選購1伙。

中原向買家送首年「中原收租保」保險計劃

中原地產聯同中原金融集團為喜．揚買家送出收租保優惠，於項目開售首天(18日)，經中原地產購入喜．揚的買家，於物業入伙後，經中原地產獨家放租，並經中原地產租出的業主，尊享首年「中原收租保」保險計劃，優惠總值可達31,360元。優惠先到先得，送完即止。

「中原收租保」保險計劃是針對出租物業的業主，為其物業資產與租金提供風險保障。「中原收租保」保障包括家居財物意外損失及租客惡意破壞後的修復費用；物業因受保原因不能居住/出租，或租客欠租等的金錢損失；業主第三者責任的訴訟費用及賠償；樓宇結構意外損毀或租客惡意破壞後的維修及重建費用。務求協助業主降低出租物業有機會涉及或引致的風險，安心享受物業投資收租的回報。

料可吸引長線投資收租客

中原地產西九龍資深營業董事林偉文指，長沙灣及深水埗區租賃成交一向活躍，根據中原大數據資料顯示，過去半年，長沙灣及深水埗區合共錄得157宗租賃成交，當中400方呎以下的小型單位佔比39%，可見小型單位租盤有需求；而成交當中，超過七成均為樓齡5年以下的新晉物業，反映市區新樓小型單位備受租客追捧，且租金有價有市，普遍每方呎租金可逾50元，部分更高逾60元，租金回報可逾3厘，回報有保證。喜．揚提供小型單位為主，正是市場渴求及年輕租客的理想租盤，料可吸引長線投資收租客入市。

喜．揚位於深水埗鴨寮街93號，提供83伙，預計關鍵日期為明年7月31日，樓花期約13個月。項目示範單位及售樓處分別設於長沙灣道650號中國船舶大廈19樓及20樓，場內設有1伙一房交樓標準的示範單位。