深水埗新盤｜喜．揚提供83伙 主打開放式 最快6月推售

喜雋發展代表梁志佳解釋名稱由來，「喜」寓意買家可以從心而活，隨喜而居；「揚」則象徵得意揚揚，擇居喜·揚，稱心自在。他稱，項目最快6月初上載售樓說明書及開放1個一房示範單位，期望6月內推售。

開放式戶為主 樓花期約 14 個月

喜·揚認可人士謝志明表示，項目由1座住宅大樓及基座商場組成，共提供83伙，單位面積由約180至400方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，當中開放式佔50伙，分層單位樓高逾3.3米，大部分單位浴室設有窗戶，部分單位更附送小型酒櫃。他透露，項目備有2伙頂層特色戶，樓高約3.8米，內置私人樓梯往天台。至於喜·揚預計關鍵日期為2023年7月31日，樓花期約14個月。

陳永傑：料 6 月增至 2000 宗一手成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，很高興及榮幸今次獲委託獨家代理喜·揚。新冠疫情逐步緩和，帶動樓市交投氣氛連月好轉。他續說，本月19日起，政府如期第二階段放寬社交距離措施，進一步恢復各類經濟活動，加上本港銀行未有跟隨美國加息步伐、東鐵綫過海段正式通車、多個新盤反應熱烈等等，利好消息不斷，樓市前景明朗。買家報復式入市，一手新盤交投暢旺，本月至今暫錄逾1,400宗一手成交，成功超越上月全月交投量外，更創半年新高，料本月全月一手成交量最終可錄約1,500宗，6月份一手成交量料進一步上揚至2,000宗。樓價方面，中原城市領先指數CCL過去2個月已累積錄得2%升幅，最新報181.15點，相信第3季甚至第2季餘下日子有機會重返190點水平。