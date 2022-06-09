深水埗新盤｜喜·揚首推32伙 開放式折實價392萬起

市區單幢式全新盤出擊，並再現「3」球入場價。喜雋發展旗下深水埗喜·揚今日(9日)公布首張價單，涉32伙，以「120天付款計劃」提供最高8%折扣優惠計，折實售價392萬元起，折實平均呎價20,474元，全數32伙折實售價低於800萬元。繼月初新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期開放式戶折實售價379.88萬元後，再出現「3」球入場價全新盤。

喜雋發展代表梁志佳表示，今批32伙戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積由183至391方呎。單位價單訂價由426萬至832萬元，呎價介乎20,500元至23,600元扣除最高8%折扣優惠後，單位折實售價由392萬至765萬元，折實呎價介乎18,900元至21,700元。

明日開放示位及收飛

喜·揚認可人士謝志明稱，最低售價為5樓B室，實用面積183方呎，連23方呎平台，為全盤最細面積單位，開放式間隔，折實售價392萬元，折實呎價21,421元。最低呎價為6樓A單位，兩房間隔，391方呎，折實呎價18900元，折實售價739萬元。

謝志明稱，喜·揚提供2種不同的付款方法，包括「120天付款計劃」及「建築期付款計劃」，示範單位明日(10日)起正式開放予公眾參觀，並同步接受認購登記，最快本月中開賣。

陳永傑：料租金回報可逾 3 厘

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，喜·揚自命名以來，吸引大量上車客及投資收租客查詢項目詳情及推售安排，相信首批可「一Q清袋」，並料有約3%至5%加價單位。他續指，由於市區小型單位的租盤需求一向強勁，加上年輕租客喜歡尋找樓齡較新甚至全新的優質租盤，令區內每有新盤入伙，租盤即被市場快速吸納，且每方呎租金可觀，普遍可達50元至60元，預計項目租金回報可逾3厘。

至於中原地產榮獲發展商委託獨家代理喜·揚，為配合項目銷售，中原地產特意設立項目專門店，面積逾700方呎。

喜·揚位於深水埗鴨寮街93號，提供83伙，預計關鍵日期為明年7月31日，樓花期約13個月。項目示範單位及售樓處分別設於長沙灣道650號中國船舶大廈19樓及20樓，場內設有1伙一房交樓標準的示範單位。