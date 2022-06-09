深水埗新盤｜喜．揚296方呎一房 樓高3.3米 打造多組高身儲物櫃

今年市場再現「3」球入場價全新盤，喜雋發展旗下深水埗喜．揚已公布首張價單，涉32伙，以「120天付款計劃」提供最高8%折扣優惠計，折實售價392萬元起，折實平均呎價20,474元，全數32伙折實售價低於800萬元。喜．揚示範單位及售樓處分別設於長沙灣道650號中國船舶大廈19樓及20樓，場內設有1伙一房交樓標準的示範單位。(攝影：蘇文傑)

參照18 樓 A 室搭建交樓標準示範單位

是次開放的交樓標準示範單位以18樓A室為藍本，屬一房間隔，實用面積296方呎，連22方呎露台。單位樓高約3.3米，空間感十足。門口設有玄關，發展商打造多組高身儲物櫃，備有多層間隔，收納空間相當充裕；另鞋櫃位置內貼心設計打開後變為凳椅，方便住戶出門換鞋。開放式廚房配備一系列家電爐具等，長形工作枱面提供足夠的備餐空間，值得一提中間設有窗戶，有助空氣流通及排走酒煙。

客廳及睡房開則四正，傢俱擺位更靈活，惟採套廁設計，即洗手間及浴室置於睡房內，若有朋友到家作客須穿過睡房才能前往洗手間，降低房間私隱度。至於洗手間設有窗戶，有助排走濕氣，保持乾爽。

喜．揚位於深水埗鴨寮街93號，提供83伙，開放式單位共50伙，實用面積183至368方呎；一房單位共16伙，實用面積274至297方呎；一房加書房單位佔8伙，實用面積305至322方呎；兩房單位共9伙，實用面積391至429方呎。另備有9伙特色單位，包括7伙平台特色戶及2伙內置專屬樓梯的頂層連天台特色戶。項目預計關鍵日期為明年7月31日，樓花期約13個月。