深水埗新盤｜多相！佳悅283方呎一房示位 玄關位設鏡+掛鈎夠方便貼心

佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產與宏達控股合作發展、中原地產獨家代理的深水埗佳悅今日(29日)公布首張價單，涉50伙，以「120天付款計劃」最高6%折扣優惠後，折實售價345.92萬元起，暫屬今年市區最低入場價全新盤；全部50伙折實價計低於600萬元，發展商今日率先向傳媒開放1個經改動連裝修及1個交標標準示範單位。(攝影：陳奕釗)

28 樓 D 室為藍本

佳寧娜集團首席財務主管兼執行董事陳炳權表示，經改動連裝修示範單位以28樓D室為藍本搭建，實用面積283方呎，一房間隔。

單位以白色及木色打造時尚簡潔的感覺，鋪設木地板增添自然氣息。玄關位置設有一面鏡，方便住戶出門前打理儀容，並設有掛鈎，住戶可掛放衣物、手袋等物品。長形客飯廳方便住戶擺放傢俬，間隔方正實用，連接22方呎露台。開放式廚房設計，備有洗衣機、雪櫃等家電，備有廚櫃，儲物空間充足。飯桌的右邊設草綠色入牆架，設計師擺放茶壺、茶杯等。

睡房設L形大玻璃窗，採光充足，睡床靠近窗戶位置擺放，並放置透明玻璃衣櫃。值得留意，洗手間及浴室置於睡房內，若有朋友到家作客，或降低私隱度；而浴室設有窗戶(即俗稱「光廁」)，配以浴室寶使空氣更加流通。