深水埗新盤｜弦雅全新一房特色戶示位 現代簡約風格 連傢俬招標出售

深水埗區接連有全新盤推出，早前經已開售、由佳兆業集團(1638)與宏達控股合資發展的弦雅今日(28日)公布最新部署，將開放25樓A室一房全新特色示範單位，並連傢俬招標發售。

佳兆業資本投資集團客戶及營銷部助理總經理王倩表示，弦雅已屆現樓，銷售成績理想，日前以655萬元售出3樓B室，屬項目最後1伙連平台特色戶。項目現時累售89伙，佔全盤95伙近94%，套現約4.5億元，平均成交呎價約21,000元。全盤現僅餘6伙待售，包括5伙連天台特色戶及1伙標準戶，當中特色戶以招標形式發售。

王倩指，弦雅內外設計別樹一幟，玻璃幕牆以獨特流線型元素設計，盡顯現代建築美學，為西九龍帶來耳目一新的面貌。另外，住客會所Club Concerto匯聚宴會廳、露天燒烤區、型格共享空間及健身室等多元化設施。

25 樓 A 室面積 294 方呎

王倩稱，項目25樓A室特色戶，屬一房間隔，實用面積294方呎，現已打造成全新示範單位，將會連傢俬招標出售。單位採現代簡約風格，內櫳間隔四正實用，客廳不但附設雙人梳化及電視矮櫃，亦有足夠空間放置小茶几，梳化旁則為用餐區，同時室內配置精緻枱燈。另外，客廳外接露台，可與工作平台形成對流，加強室內通風。睡房設有曲尺大窗，採光度充足，更可將室外開揚城市景觀引入室內，擴闊空間感。

至於單位附設的172方呎天台，以城市綠洲為設計概念，以不同色調配襯，加上綠化設計，展現清雅悠然格調。