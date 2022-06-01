深水埗新盤｜愛海頌最後35伙待售 夥中原送贈甲醛空氣清新機

長江實業集團(1113)與市區重建局合作發展、經已入伙的深水埗愛海頌已屆現樓，為迎合市場殷切需求，中原地產特意推出愛海頌全新置業優惠。由即日起至本月30日，經中原地產購入「愛海頌」的首3名買家，可獲贈價值6,000元的二合一甲醛空氣清新機，總值18,000元。優惠先到先得，送完即止。
長實高級營業經理梁焯鏗表示，愛海頌現餘最後35伙，實用面積由736至786方呎的三房單位，早前新增「全新三房限時」優惠，提供額外6%折扣優惠，而買家最高可享合共27.5%折扣優惠。
中原地產九龍董事劉瑛琳指，市區住屋需要一直有增無減，惟二手放盤議幅收窄，一手新盤雖訂價克制，但有急切住屋需要的市民未能受惠，而愛海頌正正是市區現樓項目，又提供多重置業優惠，相信可吸引買家入市。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，據中原地產5月份成交比例，出現一手升二手跌，證明於一手開價克制，及發展商提供多項優惠吸引下，一手成功搶去二手客源。6月份將有多個大型一手項目推出，新冠肺炎疫情受控，新特首上場有望帶來好消息，他預料6月份市場整體氣氛將進一步轉好，一手成交可達2,500宗，創2020年11月以來18個月新高，二手亦有機會達4,600宗的11個月新高。
料呎租可達40至50元
中原地產西九龍資深營業董事林偉文說，全港5月份二手租賃成交量按月升8%，單計九龍區則大升34%，而九龍區5月份的總成交租金金額則升31%，可見市區租賃需求持續增加，價量齊升。他料愛海頌單位實用面積呎租可達40元至50元。