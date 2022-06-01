深水埗新盤｜愛海頌最後35伙待售 夥中原送贈甲醛空氣清新機

長江實業集團(1113)與市區重建局合作發展、經已入伙的深水埗愛海頌已屆現樓，為迎合市場殷切需求，中原地產特意推出愛海頌全新置業優惠。由即日起至本月30日，經中原地產購入「愛海頌」的首3名買家，可獲贈價值6,000元的二合一甲醛空氣清新機，總值18,000元。優惠先到先得，送完即止。

長實高級營業經理梁焯鏗表示，愛海頌現餘最後35伙，實用面積由736至786方呎的三房單位，早前新增「全新三房限時」優惠，提供額外6%折扣優惠，而買家最高可享合共27.5%折扣優惠。