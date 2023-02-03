深水埗新盤｜愛海頌10伙減價逾一成推售 最平1179萬

長江實業集團(1113)與市區重建局合作發展、經已入伙的深水埗愛海頌已屆現樓，長實營業部首席經理郭子威表示，項目迄今累沽854伙，套現約85億元，尚餘最後22伙，將於下周五(10日)發售，當中10伙採價單形式推售，樓價減價超過10%，折實呎價由1.5萬元起；另12伙則以招標形式發售。

長實高級營業經理梁焯鏗稱，今次下調的價單可謂極具吸引力，是「市區樓，新界價」，而完成最後22伙銷售工作後，將陸續安排推售車位和商場舖位事宜。

愛海頌下周五以價單推售的10伙全屬三房間隔，實用面積介乎736至786方呎，單位折實售價由1,179萬至1,287.3萬元，折實呎價介乎15,000元至16,696元，折實平均呎價16,077元。入場單位為第3座10樓B室，實用面積786方呎，折實售價1,179萬元，呎價15,000元。