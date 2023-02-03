深水埗新盤｜愛海頌10伙減價逾一成推售 最平1179萬

長江實業集團(1113)與市區重建局合作發展、經已入伙的深水埗愛海頌已屆現樓，長實營業部首席經理郭子威表示，項目迄今累沽854伙，套現約85億元，尚餘最後22伙，將於下周五(10日)發售，當中10伙採價單形式推售，樓價減價超過10%，折實呎價由1.5萬元起；另12伙則以招標形式發售。
長實高級營業經理梁焯鏗稱，今次下調的價單可謂極具吸引力，是「市區樓，新界價」，而完成最後22伙銷售工作後，將陸續安排推售車位和商場舖位事宜。
愛海頌下周五以價單推售的10伙全屬三房間隔，實用面積介乎736至786方呎，單位折實售價由1,179萬至1,287.3萬元，折實呎價介乎15,000元至16,696元，折實平均呎價16,077元。入場單位為第3座10樓B室，實用面積786方呎，折實售價1,179萬元，呎價15,000元。
郭子威：料全年樓價有8%波幅
郭子威指出，愛海頌今次是因應去年市況調整定價，加上稍後將有較多新盤應市，故希望加快套現與合作夥伴再作安排，強調是以合理價錢推出全盤最後22伙「益街坊」。他表示，自本港與內地恢復通關後，市況出現好轉，香港正式走出疫情困境，惟市場復元需時，上半年料樓價表現橫行，下半年需視乎經濟因素，若美國加息周期結束對本港而言是好事，但相信仍有一定波動，預計全年樓價有約8%的波幅。
陳永傑料發展商將提供較大折扣推盤
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，發展商是次作合理調整屬正常，由於希望盡快完成整個項目銷售，今次以「益街坊」價盡推最後單位，估計可錄得逾十倍超額認購數字，可以「一Q清袋」。他稱，項目已屆現樓，加上高層單位擁有海景等條件，相信可吸引用家目光。
本港經歷完約4年的社會運動加新冠疫情困境，陳永傑指，現處於復甦時期，「大病初癒」下加上未來新盤競爭激烈，估計發展商未來會提供較大折扣推盤吸引用家入市，新盤仍然會「有筍貨執」。