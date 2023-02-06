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地產
2023-02-06 21:30:00

深水埗新盤｜愛海頌8伙劈價最多18% 周五價單連招標發售22伙

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深水埗新盤｜愛海頌8伙劈價最多18% 周五價單連招標發售22伙

深水埗新盤｜愛海頌8伙劈價最多18% 周五價單連招標發售22伙

長江實業集團(1113)與市區重建局合作發展、已屆現樓的深水埗愛海頌，目前餘下22伙待售，繼上周五(3)將其中10伙減價介乎10%至近16%，今日(6)再更新價單，將另外8伙樓價劈價最多逾18%，並落實將於本周五(10)以價單形式推售18伙；另4伙天台特色單位以招標形式發售。

以愛海頌今日最新上載的9ZY價單為例，第338B室，實用面積785方呎，三房間隔，價單定價原為2,220.5萬元，最新大幅下調約39%1,353.8萬元；長實現在僅提供2.5%直減折扣，即最新折實價近1,320萬元，相對之前提供最高直減折扣27.5%的折實價1,609.8萬元，即實際減幅約18%

深水埗新盤｜愛海頌8伙劈價最多18% 周五價單連招標發售22伙

梁焯鏗(右)表示，由於周末睇樓反應良好，故集團決定重新上載新價單；左為長實營業部首席經理郭子威。

長實：回應巿場需要

90天付款計劃計算，周五發售的18伙，折實售價由1,179萬至1,346.5萬元，折實呎價介乎15,000元至17,464元。入場單位為310B單位，實用面積786方呎，折實呎價15,000元。

長實高級營業經理梁焯鏗表示，由於周末睇樓反應良好，故集團決定重新上載新價單，主要回應巿場需要，讓客人可以更明確、更方便掌握價錢；另有不少客人查詢高層單位售價，由於總金額較大，希望有較多優惠可以提供。

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