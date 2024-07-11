深水埗荔枝角道地舖連閣樓意向價2380萬放售 應市況減價7.8%｜工商鋪市況

深度遊席捲香港，無論本港居民或內地遊客都投身探索地區特色小店、發掘打卡景點。近年獲精品咖啡店及文青店追捧的深水埗，就成為這股浪潮中最受歡迎的地標之一，更令不少投資者和用家瞄準該區街舖的投資價值。有業主趁勢放售深水埗荔枝角道可作飲食的地舖連閣樓，並委託中原(工商舖)獨家代理，意向價約2,380萬元。

地鋪目前 交吉 意向月租4.8萬招租

鮑昌華續指，該舖前租客為粉麵店，現正交吉中，業主同時亦推出市場招租，意向月租約4.8萬元。鮑氏分析，該舖尉區內難得一見的「高頭大馬」飲食舖，位置甚佳，人流如鯽，適合不同類型的餐飲行業經營，且位於區內收購重建段，全區變天在即，前景優越。該舖左右兩旁亦有甜品店、火鍋店及燒臘店等一眾食店，形成協同效應，而一街之隔的大南街，更是文青必訪的打卡聖地，外區客源穩定。

鮑昌華指出，該物業周邊配套完善，未來升值潛力大，因而該地段業主大都惜售。根據中原(工商舖)成交記錄，區內以往錄得多宗成交，包括荔枝角道888號地舖於今年4月以約600萬元售出，其面積約543方呎，平均呎價約1.11萬元；荔枝角道380號地舖於2023年10月以約1,780萬售出，其面積約1,337方呎，平均呎價約1.33萬元；荔枝角道67號地舖於2022年8月以1,400萬售出，其面積約250方呎，平均呎價約5.6萬元；荔枝角道302至304號地舖曾於2021年9月以約5,800萬元售出，其建築面積約2,400方呎，折實呎價約2.41萬元。他相信，是次放售的深水埗荔枝角道的地下連閣樓飲食大舖，屬區內矜罕的放售物業，加上其優越的地理位置、龐大的人流量及業主靈活的放售條件，極具競爭力，料將吸引不少投資者及自用客青睞。