深水炸彈｜長實又劈價 九肚山現樓七折賣

每次推盤備受市場關注的長江實業集團(1113)，再向樓市投下「深水炸彈」！旗下已屆現樓、沙田九肚麗坪路「名日．九肚山」昨修改多張價單，部分單位較3年半前劈價32%外，並推出全新付款計劃加48萬元家具現金劵；並敲定下周三(5月1日)起推售15伙四房單位。

以新修改的3ZZA價單中2座5樓C室為例，實用面積1,226方呎，四房間隔，定價由2020年10月的2,886.3萬元調整至1,952.9萬元，劈價933.4萬元或約32.3%；呎價由23,542元降至15,929元。

長實營業部首席經理郭子威表示，該盤截至周日(21日)售出194伙，套現逾29億元。是次推出15伙「高尖系列」樓王單位全為四房雙套房連工作間附設洗手間間隔，當中9伙將於5月1日起以價單形式發售，包括前述的5樓C室；另6伙則於5月2日起以招標形式發售，全新現樓示範單位將於周五起開放予公眾參觀。價單發售最低呎價單位為2座3樓C室，實用面積1,226方呎，扣除所有折扣優惠，折實價約1,622.7萬元，折實呎價約13,236元。