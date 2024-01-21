深灣軒一周內錄3成交！海景兩房遲近一年入市平145萬｜二手市況

樓價回調，部分買家趁機於二手市場尋寶。中原地產西南區鴨脷洲利南道分行分區營業經理梁浩祥表示，鴨脷洲深灣軒於一周內錄得3宗成交，當中包括1座低層F室，實用面積約480方呎，兩房間隔，坐向北，望避風塘海景、景觀開揚。
梁浩祥指，單位去年放盤，最後以650萬元沽出，呎價約13,542元。新買家為年輕上車客，見最近樓價回調，遂物色單位自用，見上址間隔實用，物業樓齡於區內相對較新，即決定入市。原業主早於2004年1月以215萬元購入單位，持貨約20年，是次轉手帳面獲利435萬元，物業期內升值約2倍。
資料顯示，單位對落一層F室，於去年4月以795萬元售出，意味相隔接近一年，高一層單位造價反賣平145萬元或約18.2%。
3座兩房成交價較高位回落約三成
中原地產西南區深灣軒凱玥分行分區營業經理胡志軒指，深灣軒3座中層A室，實用面積約505方呎，兩房間隔，坐向南，望避風塘海景。單位去年放盤，近日下調叫價至840萬元，隨即獲買家洽購，最終以828萬元易手，呎價約16,396元。本類型單位於樓市最高位時曾錄多宗逾1,200萬元的成交，是次成交與最高峰期相比大跌約三成。
據了解，新買家為用家。原業主於2007年以438萬元入市，持貨約17年，現沽出帳面賺390萬元，物業期內升值約89%。