深灣軒一周內錄3成交！海景兩房遲近一年入市平145萬｜二手市況

樓價回調，部分買家趁機於二手市場尋寶。中原地產西南區鴨脷洲利南道分行分區營業經理梁浩祥表示，鴨脷洲深灣軒於一周內錄得3宗成交，當中包括1座低層F室，實用面積約480方呎，兩房間隔，坐向北，望避風塘海景、景觀開揚。 梁浩祥指，單位去年放盤，最後以650萬元沽出，呎價約13,542元。新買家為年輕上車客，見最近樓價回調，遂物色單位自用，見上址間隔實用，物業樓齡於區內相對較新，即決定入市。原業主早於2004年1月以215萬元購入單位，持貨約20年，是次轉手帳面獲利435萬元，物業期內升值約2倍。

資料顯示，單位對落一層F室，於去年4月以795萬元售出，意味相隔接近一年，高一層單位造價反賣平145萬元或約18.2%。