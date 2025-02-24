深灣9號罕有一房複式戶 望永久海景 靚景靚裝齊晒｜有樓睇

南區臨海豪宅屋苑深灣9號，位處深灣遊艇會正前方，全盤以「一字型」列陣，戶戶向南，設計格局甚有氣勢之餘，單位座向和景觀均十分優質。屋苑戶型間隔選擇多，有不少為複式設計，其中一房複式戶更屬區內獨有。現時深灣9號有一伙一房複式戶放盤，上下兩層的設計，將睡房和大廳分隔，私隱度高，每層均享有永久高層海景，全屋裝修新淨得來亦具品味。

業主叫價 1600 萬 入伙13年的深灣9號共有6座，提供11間洋房及411伙分層單位，實用面積介乎595至3,524方呎不等。推介的放盤為9座高層C室，單位實用面積屬最細的595方呎，為一房連套房間隔，最新叫價1,600萬元，平均實用呎價26,891元。據代理指，該放盤為現時市場罕有的小複式戶，下層屬於生活空間，設有客飯廳及開放式廚房，上層為寢區，間隔分明又私隱度高，加上面向深灣遊艇會，享有永久高層開揚海景，單是景觀已經十分殺食！此外，單位裝修相當新淨，精緻中見品味，自用或放租都可以一買即入住。

放盤單位資料 物業名稱：深灣9號

地址：黃竹坑惠褔道9號

發展商：信置、南豐、嘉華

樓齡：13年

放盤單位：9座高層C室 (物業編號：02025)

叫價：1,600萬元

實用面積：595方呎 / @26,891元

間隔：一房連套房

單位相關資料：https://tinyurl.com/4m5w8fnh

查詢電話：9653 5468 (世紀21首選置業 Louie Wan)