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地產
2025-02-24 18:50:00

深灣9號罕有一房複式戶 望永久海景 靚景靚裝齊晒｜有樓睇

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單位向南，又山又海的景觀可永久享用。

單位向南，又山又海的景觀可永久享用。

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南區臨海豪宅屋苑深灣9號，位處深灣遊艇會正前方，全盤以「一字型」列陣，戶戶向南，設計格局甚有氣勢之餘，單位座向和景觀均十分優質。屋苑戶型間隔選擇多，有不少為複式設計，其中一房複式戶更屬區內獨有。現時深灣9號有一伙一房複式戶放盤，上下兩層的設計，將睡房和大廳分隔，私隱度高，每層均享有永久高層海景，全屋裝修新淨得來亦具品味。

深灣9號交通便利，鄰近港鐵黃竹坑站，步程只需約4分鐘。(資料圖片) 長方形大廳外接露台，裝修雅緻新淨。

業主叫價1600

入伙13年的深灣9號共有6座，提供11間洋房及411伙分層單位，實用面積介乎5953,524方呎不等。推介的放盤為9座高層C室，單位實用面積屬最細的595方呎，為一房連套房間隔，最新叫價1,600萬元，平均實用呎價26,891元。據代理指，該放盤為現時市場罕有的小複式戶，下層屬於生活空間，設有客飯廳及開放式廚房，上層為寢區，間隔分明又私隱度高，加上面向深灣遊艇會，享有永久高層開揚海景，單是景觀已經十分殺食！此外，單位裝修相當新淨，精緻中見品味，自用或放租都可以一買即入住。

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廚房位於下層，採開放式設計，下廚時也有靚海景相伴。 睡房也有露台，深灣遊艇會景觀盡覽無遺。 睡房設有衣帽間，提供不少收納空間。 浴室裝修新淨華麗。 單位向南，又山又海的景觀可永久享用。 深灣9號最大賣點是景觀，面向深灣遊艇會，十分優質。

放盤單位資料

物業名稱：深灣9
地址：黃竹坑惠褔道9
發展商：信置、南豐、嘉華
樓齡：13
放盤單位：9座高層C (物業編號：02025)
叫價：1,600萬元
實用面積：595方呎 / @26,891
間隔：一房連套房
單位相關資料：https://tinyurl.com/4m5w8fnh
查詢電話：9653 5468 (世紀21首選置業 Louie Wan)

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