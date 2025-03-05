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地產
2025-03-05 04:29:50
日報

混戰未完！周六對撼 南首皇都共加推66伙

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南首 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝

韓家輝(右)指南首今次加推，所有開放式單位折實售價亦低於400萬元。

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新盤周末繼續混戰！上周六首輪開售即一Q清、恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」，繼周一宣布加推55伙後，昨再落實周六發售，並指當中21伙開放式全數低於400萬元，意味受惠新印花稅措施；另外新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」周六亦賣11伙，兩盤共推66伙對撼。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，南首昨上載全新銷售安排，推出日前加推的55伙於本周六(8日)起發售，折實價337.45萬元起，折實呎價16,873元起。

南首21伙開放式均低於400萬

韓家輝續指，當中包括21伙開放式、24伙一房及10伙兩房單位，單位實用面積由200至351方呎；折實售價由337.45萬至810.24萬元，折實呎價由16,873元至23,471元。他補充，銷售安排上全數一房單位折實售價均低於600萬元，所有開放式單位折實售價亦低於400萬元，而折實售價低於800萬元的兩房單位共有8伙。

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「南首」屬單幢式設計，提供313伙，當中一房單位佔178伙最多，佔57%。預計關鍵日期為2025年12月31日。

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皇都先到先得形式發售11伙

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」自開售以來市場反應熱烈，為回應買家對「皇都」VICTORIA ZONE(27樓及以上)兩房及一房單位的需求，項目即日上載銷售安排，本周六(8日)以先到先得形式發售10伙維港珍藏VICTORIA ZONE單位及1伙22樓兩房梗廚連工人房單位，折實793.7萬元起，折實呎價22,358元起。

另外，「皇都」新增「瑰皇之車珍藏禮遇」，凡於今年3月8日至今年3月31日期間，購買發展項目相關指明住宅物業，可獲贈價值6.8萬元售價折扣優惠。

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