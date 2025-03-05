混戰未完！周六對撼 南首皇都共加推66伙

新盤周末繼續混戰！上周六首輪開售即一Q清、恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」，繼周一宣布加推55伙後，昨再落實周六發售，並指當中21伙開放式全數低於400萬元，意味受惠新印花稅措施；另外新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」周六亦賣11伙，兩盤共推66伙對撼。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，南首昨上載全新銷售安排，推出日前加推的55伙於本周六(8日)起發售，折實價337.45萬元起，折實呎價16,873元起。

南首21伙開放式均低於400萬

韓家輝續指，當中包括21伙開放式、24伙一房及10伙兩房單位，單位實用面積由200至351方呎；折實售價由337.45萬至810.24萬元，折實呎價由16,873元至23,471元。他補充，銷售安排上全數一房單位折實售價均低於600萬元，所有開放式單位折實售價亦低於400萬元，而折實售價低於800萬元的兩房單位共有8伙。