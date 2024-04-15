淺水灣道56號相連豪宅放售 擁逾1600呎全海景平台 估值3.6億｜多圖

世邦魏理仕香港資本市場家族及私募投資辦公室資深董事鮑珏鍵表示，是次放售的27&28號為罕有相連大宅，採2層設計，每間實用面積各2,580方呎，總實用面積達5,160方呎，連約1,664方呎的全海景平台，並提供3個有蓋車位。從圖片可見，物業享有開揚景觀，飽覽淺水灣泳灘一帶美景。

⇊直擊淺水灣道 56 號 27&28 號相連大宅⇊

屋苑內其中一間最大及景觀最佳大宅

消息指，業主殷劍波陷入財困而出售物業；早前據報曾被入稟追討欠款，殷劍波及相關人士旗下物業，包括上址在內等淪為銀主盤。

淺水灣道56號位處淺水灣道頭段臨海地段，於1994年入伙。整個屋苑一共設有53座大宅及81個車位。鮑珏鍵稱，淺水灣區內不論一手或二手市場一向甚少供應，業主向來惜售。是次出售的27 & 28號屋乃罕有相連戶大宅，乃屋苑內其中一間最大及景觀最佳的大宅。此外，物業坐擁國際學校網絡，毗鄰多個頂級私人會所如香港哥爾夫球會及香港鄉村俱樂部。生活配套非常完善，只需約5分鐘步程即可到達大型商場The Pulse，由物業駕車前往中環商業區一般只需要約15分鐘，交通極為便捷。