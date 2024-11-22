清潔抽氣扇｜陳年灰塵/千年油漬點搞好？ 抽氣扇清洗步驟教學｜好裝修

抽氣扇係每個家庭不可或缺嘅電器，特別係廚房同浴室呢啲潮濕環境入面。但係長期使用後往往會積聚大量灰塵同油污，不單止影響抽氣效能，仲可能滋生細菌。要徹底清潔抽氣扇，其實並唔困難，只要掌握正確方法同準備適當工具，就可以輕鬆搞掂。

在開始清潔前，必須準備齊全的基本防護用具和清潔用品。

在開始清潔前，必須準備齊全的基本防護用具和清潔用品。

清潔步驟：

清潔過程首要注意安全。在進行任何清潔工作前，必須確保電源已經完全關閉，避免清洗發生意外。接著便可以開始拆卸抽氣扇的外框和扇葉。不同品牌的抽氣扇可能有不同的拆卸方式，建議查看說明書，切勿強行拆卸，以免損壞零件。拆卸時最好拍照記錄，方便完成清洗後組裝。之後先將拆下的零件放入膠盆中，並用保鮮紙或錫紙仔細包裹火牛，以防止入水致電子零件故障。

扇葉和外框

先用清水沖洗表面灰塵，再把它們放入溫和的清潔劑溶液中浸泡10-15分鐘，讓污漬自然軟化。對於特別頑固的油污，可以使用梳打粉調成糊狀，再用軟毛刷輕輕擦拭，最後用清水徹底沖洗。

機身和背葉

由於無法拆卸，清潔時要特別小心。先用濕抹布擦去表面灰塵，再以清潔劑仔細處理。如遇上頑固污漬，可用梳打粉調成糊狀輕擦。清潔時要特別注意火牛等電器部件，確保它們被妥善包裹，避免進水。

晾乾及組裝

清洗完成後的晾乾步驟同樣重要。要將所有零件放在通風處徹底晾乾，切勿過早組裝，以免留下水分造成生鏽或發霉。待零件完全乾透後，才能按照之前的記錄，將各個部件重新組裝。最後，別忘了開機測試，確保抽氣扇運作正常。