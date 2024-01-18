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2024-01-18 13:27:19

減價未見效 滙都I推售125伙 銷情遇冷｜洪水橋新盤

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減價未見效 滙都I推售125伙 銷情遇冷｜洪水橋新盤

減價未見效 滙都I推售125伙 銷情遇冷｜洪水橋新盤

港股昨日大挫，連帶新盤減價促銷亦未獲買家捧場。泛海國際(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」上周劈價近15%加推63伙，並於昨日(17)下午2時起展開次輪銷售共125伙，當中63伙屬新加推單位。現場消息指，昨日開售時售樓處未見出現人龍。據成交紀錄冊顯示，該盤即日僅沽出4伙，銷售比率約3.2%，涉及成交金額約2,052萬元。

成交價最高近693

資料顯示，昨日成交價最高單位為第37A09室，三房間隔，實用面積503方呎，成交價692.66萬元，呎價約13,771元。另售出單位包括第21樓和3A09室，均屬兩房間隔，實用面積分別為440445方呎，以452.67萬元和504.19萬元售出，呎價約10,288元及11,330元；而第27A10室，一房間隔，實用面積327方呎，成交價402.67萬元，呎價約12,314元。

發展商早前加推的第3號價單共63伙，首度推出第2座樓王單位，以120天現金付款計劃優惠提供最高14.5%折扣計算，折實售價由339.7萬元起，折實呎價由10,288元起，折實平均呎價11,797元，較去年7月公布的首兩張價單折實平均呎價13,747元及13,857元均低逾14%

「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025630日。

即睇洪水橋新盤滙都I最新資訊 (Hosue730)

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