減息促「供平過租」時代重臨 19個屋苑新晉升 按年增4倍｜樓市走勢

陳永傑表示，政府大力輸入各項人才，住宅租金升幅明顯跑輸樓價。差餉物業估價署數據顯示，本港私樓租金已連升6個月，累升逾7%，創近6年新高，較2019年歷史高位僅低1.3%。相反樓價連跌4個月，創近9年新低，自2021年9月高位計至今累跌近27%。樓價急插水，租金勁升，加上本港跟隨美國減息，新造按揭息率由4.125厘降至3.875厘，令「供平過租」時代重臨，促使「轉租為買」及投資者入市情況增加。

陳永傑稱，以目前P按息率3.875厘計，中原城市租金指數138個成份屋苑之中，7月有110個屋苑的回報率重上3厘水平，當中19個更達3.875厘以上，即高於現按揭利率水平，晉身「供平過租」屋苑。如果使用現時定息3.15厘產品，供平過租屋苑更增至96個，佔整體近7成。翻查紀錄，去年同期僅4個屋苑「供平過租」，更有近8成、即109個屋苑的回報率不足3厘。

美國及香港齊減息，一眾業主即時減輕供樓負擔，「供平過租」重臨，促使不少租客轉租為買；而現時租金升及樓價跌的環境下，令租賃回報上升，相信是不少投資者入市的好時機。為應市場需求，中原網頁及手機應用程式新增「供平過租」及「高回報率屋苑」搜尋分類，方便客戶一click便可搜尋心水筍盤。根據中原網頁統計，過去一星期，中原放盤頁的瀏覽量逾99萬次，較未減息前增加4%。

中原網頁及手機應用程式的「供平過租」分類，篩選同時放租及放賣的單位，以按揭7成，供款30年計算，若每月供款低於該盤放租租金，則被界定為供平過租。現時中原網頁內「供平過租」的放盤共174個，較去年同期增5倍。中原網頁及手機應用程式的「高回報率屋苑」分類，以中原城市租金指數成份屋苑，租金回報率多於3.5%篩選出來，現時相關屋苑於中原網頁的放盤量達4,521個，較去年同期增加34倍。