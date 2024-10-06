受惠減息及股市暢旺、加上政府加快推展「啟德智慧綠色集體運輸系統」基建等利好因素，會德豐地產旗下住宅項目於周末期間銷情熾熱，昨日(5日)連錄6宗成交，套現逾5,672萬元；並預期減息周期展開後，各項目銷情將持續升溫。 當中與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」錄得3宗成交為最活躍，同屬實用面積537方呎的兩房加書房(梗廚)間隔單位，包括第2B座38樓A室，成交價842.2萬元，呎價15,683元；同座11樓及12樓A室，分別以784.5萬及795萬元售出，呎價14,609元及14,804元。

會德豐指，兩房加書房(梗廚)單位屬整個系列獨有的優質戶型，一直備受追捧；而「SEASONS」系列迄今售出843伙，套現逾53億元，穩居「2024年新盤銷量之冠」。 即睇日出康城PARK SEASONS最新資訊 (House730) MIAMI QUAY I 連沽 2 伙 呎價逾 2.5 萬 此外，與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德現樓新盤「MIAMI QUAY I」亦售出2伙。其中第1座16樓C室，屬兩房加儲物室(開放式廚房)間隔，實用面積486方呎，成交價1,231.6萬元，呎價25,342元。另為同座12樓C室，戶型及實用面積相同，以1,224.3萬元售出，呎價25,191元。據悉，買家均鍾情單位飽覽廣闊遊艇海景，加上看好智慧集體運輸系統加快進程的潛力而入市。該盤迄今累沽107伙，套現逾12.2億元。