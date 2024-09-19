減息前買家偷步入市執筍貨！四小龍兩房勁蝕三成 屯門三房呎價失8千｜二手市況

美國聯儲局最新大手減息0.5厘，本港主要銀行亦跟隨減息0.25厘，就在議息結果公布前夕，多區均出現買家偷步入市「執筍貨」。

【屯門怡樂花園三房劈價 23% 易主】

中原地產屯門城點分行B組分行營業經理岳家富表示，屯門怡樂花園1座高層F室，實用面積約511方呎，三房間隔。原叫價530萬元，近日降價至430萬元，最終在美國議息會議前以408萬元沽出，累減122萬元或約23%，呎價約7,984元。

岳家富透露，買家為上車客，鍾情屯門景峰區交通方便，見樓價相比高位已回落不少，加上預計美國會減息，香港息口亦有望下調，怕遲買會貴，遂於減息公布前趕入市。原業主於2003年以45萬元買入，持貨約21年，現轉售帳面獲利363萬元，物業期內升值約8.1倍。

【宇晴軒兩房 3 年蒸發 262 萬】

中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生指，「西九四小龍」之一的宇晴軒昨日(18日)晚上錄得一宗成交，單位為5座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享內園景。原叫價650萬元，累減42萬元或約6.5%，以608萬元易手，呎價約13,787元。

許永生續指，新買家為外區客，見社區發展成熟，設施配套完善，決定趁加息前偷步入市自用。原業主於2021年以870萬元買入單位，持貨約3年，是次沽貨帳面虧損262萬元，物業期內貶值約30.1%。許永生補充，宇晴軒本月迄今暫錄4宗成交，平均實用呎價跌至約14,070元。

【康怡花園三房套 5 年帳蝕 28% 】

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園A座低層5室，實用面積約710方呎，三房一套間隔。單位坐向東南，望山景，以870萬元沽出，呎價約12,254元。

據了解，新買家為用家，心儀上址環境寧靜舒適，單位附裝修，見價錢相宜即把握機會入市自用。原業主於2019年以1,213萬元購入單位，持貨約5年，是次沽出帳面大幅損失343萬元，物業期內跌價約28.3%。