減息前買家偷步入市執筍貨！四小龍兩房勁蝕三成 屯門三房呎價失8千｜二手市況

美國聯儲局最新大手減息0.5厘，本港主要銀行亦跟隨減息0.25厘，就在議息結果公布前夕，多區均出現買家偷步入市「執筍貨」。
【屯門怡樂花園三房劈價23%易主】
中原地產屯門城點分行B組分行營業經理岳家富表示，屯門怡樂花園1座高層F室，實用面積約511方呎，三房間隔。原叫價530萬元，近日降價至430萬元，最終在美國議息會議前以408萬元沽出，累減122萬元或約23%，呎價約7,984元。
岳家富透露，買家為上車客，鍾情屯門景峰區交通方便，見樓價相比高位已回落不少，加上預計美國會減息，香港息口亦有望下調，怕遲買會貴，遂於減息公布前趕入市。原業主於2003年以45萬元買入，持貨約21年，現轉售帳面獲利363萬元，物業期內升值約8.1倍。
【宇晴軒兩房3年蒸發262萬】
中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生指，「西九四小龍」之一的宇晴軒昨日(18日)晚上錄得一宗成交，單位為5座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享內園景。原叫價650萬元，累減42萬元或約6.5%，以608萬元易手，呎價約13,787元。
許永生續指，新買家為外區客，見社區發展成熟，設施配套完善，決定趁加息前偷步入市自用。原業主於2021年以870萬元買入單位，持貨約3年，是次沽貨帳面虧損262萬元，物業期內貶值約30.1%。許永生補充，宇晴軒本月迄今暫錄4宗成交，平均實用呎價跌至約14,070元。
【康怡花園三房套5年帳蝕28%】
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園A座低層5室，實用面積約710方呎，三房一套間隔。單位坐向東南，望山景，以870萬元沽出，呎價約12,254元。
據了解，新買家為用家，心儀上址環境寧靜舒適，單位附裝修，見價錢相宜即把握機會入市自用。原業主於2019年以1,213萬元購入單位，持貨約5年，是次沽出帳面大幅損失343萬元，物業期內跌價約28.3%。
【大埔中心兩房338萬獲首置客承接】
市場消息指，大埔中心23座低層D室，實用面積約325方呎，兩房間隔。原開價以350萬元，最後減價12萬元或約3.4%，以338萬元成交，呎價約10,400元。據悉，新買家為外區首置客，有感開價合理，且憧憬本港銀行會跟隨減息，議價後迅即決定承接。原業主於2020年以440萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損102萬元，物業期內貶值約23.2%。
【上水安國新村高層戶245萬易手】
中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，上水安國新村錄得本月首宗成交，單位為雙座數後座高層戶，實用面積約380方呎。原叫價約275萬元，日前議價後以245萬元易手，累減30萬元或約10.9%，呎價約6,447元。
蔡天賜指，新買家為上車客，見單位少有放盤，價錢吸引，即決定入市單位作自住之用。據了解，原業主早於1988年以約33萬元購入單位，持貨長達36年，是次轉手帳面獲利約212萬元，物業期內升值約6.4倍。
【長情業沽沙田第一城兩房帳賺逾7倍】
另一藍籌屋苑沙田第一城亦於減息前夕錄得成交，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，單位為30座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，坐向西南，享開揚景。原叫價約450萬元，議價後減22萬元或約4.9%，以428萬元易手，呎價約13,089元。
據了解，新買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主早於1990年以50萬元購入單位，持貨約34年，現轉手帳面獲利378萬元，物業期內大幅升值約7.6倍。伍錦基補充，沙田第一城本月暫錄9宗成交，平均實用呎價約12,606元水平。
⇊沙田第一城30座高層D室⇊
【將軍澳天晉兩房賣785萬】
將軍澳天晉兩房造價現「7字頭」水平，市場消息指，屋苑1期6座一個低層單位，實用面積約538方呎，兩房間隔，以785萬元成交，呎價約14,591元。
據悉，新買家為區內客，心儀屋苑位於地鐵上蓋，交通方便，且價錢相宜，故決定承接單位自住。原業主於2011年以436.5萬元購入單位，持貨約13年，是次轉手帳面賺348.5萬元，物業期內升值近80%。
【本地家庭租轉買海堤灣畔海景三房套】
中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華稱，東涌區本周成交明顯加快，過去4日連錄8宗成交。海堤灣畔3座極高層G室，實用面積約855方呎，三房套房連儲物房間隔，享機場海景。原叫價880萬元，近日經議價後減價12萬元或約1.4%，以868萬元沽出，呎價約10,152元。
曹嘉華續稱，買家為本地家庭客，於東涌區租樓已一段時間，見減息周期來臨，置業信心重燃，亦見租金不斷上升，遂趁減息前樓市仍屬低迷的時間尋寶入市。原業主於2003年以234.6萬元一手購入單位，持貨約21年，現轉售帳面獲利633.4萬元，物業期內升值2.7倍。
【投資客擲818萬購海堤灣畔連租約三房套】
中原地產東涌海堤灣畔分行經理陳賢欣說，東涌海堤灣畔1座低層B室，實用面積約844方呎，三房套房連儲物房間隔，享海景，連租約開價880萬元放售，最終減價62萬元或約7%，至818萬元易手，呎價約9,692元。
陳賢欣透露，買家為投資客，因預料聯儲局本月啟動減息，為免遲買會貴，故趕在減息前夕入市上址作投資用途。單位現時月租約2.5萬元，料租金回報近3.7厘。原業主於2002年以256.1萬元一手購入單位，持貨約22年，現轉售帳面賺561.9萬元，物業期內升值約2.2倍。
【帝峯．皇殿四房呎售近2.4萬】
中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全說，奧運站帝峯．皇殿3座高層B室，實用面積約1,118方呎，四房套房間隔，另設工人套房。單位坐向正南方，外望開揚都市景，於減息前夕獲用家偷步入市，以2,682萬元承接，呎價約23,989元。
黃家全續說，原業主於2010年以1,844.2萬元購入單位，持貨約14年，現沽出單位帳面賺837.8萬元，物業期內升值約45.4%。