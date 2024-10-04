減息前CCL跌穿136點 按周挫0.97% 一區重返10年前｜樓價走勢

她續指，本周CCL創逾8年、423周新低，重返2016年8月底時水平，2024年累跌7.71%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌29.00%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.01%。啟德天璽‧天第1期超額認購141倍，為2013年一手新例實施後新高紀錄，並於10月5日首輪價單發售204伙，以及10月3日中銀香港宣布推出定息按揭計劃，對本地二手樓價的影響將於10月下旬公布的CCL才開始反映。

二手樓價表現反覆。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報135.86點，按周跌0.97%，是9月19日美國聯儲局公布議息結果前一周的市況。市場憧憬減息，二手樓市觀望氣氛濃厚，受到部分買家議息前搶先入市平價筍盤影響，CCL終止2周連升，向下跌穿136點目標水平。減息後，樓市轉趨正面，加上股市造好，新盤收票反應熱烈等利好因素出現，短期整體樓價可望於135到137點之間窄幅爭持。

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報132.23點，按周跌1.45%，連跌2周共2.42%，指數創2014年7月底後的逾10年新低。九龍CCL_Mass報133.74點，按周跌1.80%，結束2周連升，指數創2016年8月底後新低。新界西CCL_Mass報126.26點，按周跌1.67%，指數於2016年10月底水平徘徊。新界東CCL_Mass報150.03點，按周升1.88%，連跌6周後反彈，指數繼續處於2016年11月中低位。

今年第三季樓價跌4.2%

以正式買賣合約日期計，2024年第三季CCL跌4.20%，自2023年第二季起連跌6季，累跌19.26%。今年第三季CCL Mass跌4.32%，CCL(中小型單位)跌4.51%，CCL(大型單位)跌2.75%。港島跌5.83%，九龍跌5.06%，新界東跌1.81%，新界西跌3.54%。

今天(4日)公布的指數，根據2024年9月23日至9月29日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2024年9月9日至9月15日簽臨時買賣合約，是9月19日美國聯儲局公佈議息結果前一周的市況。

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