減息帶動轉勢 十大屋苑周末預約睇樓量創23周新高 連升4周錄505組

中原地產十大屋苑本周錄得505組周末預約睇樓量，按周升15%，連升4周，睇樓量創23周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聯儲局大手減息半厘，香港銀行亦跟隨減息0.25厘，為樓市帶來振奮作用，市民紛紛出動睇樓，帶動睇樓量回升。而早前已「睇定樓」的市民亦會加快入市決定，加上供平過租效應，料「租轉買」個案亦會增加，二手交投會逐步加快。

太古城每呎叫價 17500 元水平徘徊

港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄9宗成交，平均實用呎價13,050元。聯儲局宣布減息，本地銀行亦跟隨，入市成本下降吸引市民出動睇樓，太古城本周末錄27組睇樓預約，按周升12.5%。惟現時屬減息初期，不少業主仍持觀望態度，因此叫價未有太大變化，於17,500元水平徘徊。

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，受減息利好消息帶動，康怡花園睇樓及買賣氣氛明顯好轉，過去一周錄5宗成交，本月暫錄6宗，平均實用呎價報12,256元。本周末屋苑錄40組睇樓預約，按周上升33.3%，每呎實用叫價則維持不變，報13,400元。