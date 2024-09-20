減息帶動轉勢 十大屋苑周末預約睇樓量創23周新高 連升4周錄505組

中原地產十大屋苑本周錄得505組周末預約睇樓量，按周升15%，連升4周，睇樓量創23周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聯儲局大手減息半厘，香港銀行亦跟隨減息0.25厘，為樓市帶來振奮作用，市民紛紛出動睇樓，帶動睇樓量回升。而早前已「睇定樓」的市民亦會加快入市決定，加上供平過租效應，料「租轉買」個案亦會增加，二手交投會逐步加快。
太古城每呎叫價17500元水平徘徊
港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄9宗成交，平均實用呎價13,050元。聯儲局宣布減息，本地銀行亦跟隨，入市成本下降吸引市民出動睇樓，太古城本周末錄27組睇樓預約，按周升12.5%。惟現時屬減息初期，不少業主仍持觀望態度，因此叫價未有太大變化，於17,500元水平徘徊。
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，受減息利好消息帶動，康怡花園睇樓及買賣氣氛明顯好轉，過去一周錄5宗成交，本月暫錄6宗，平均實用呎價報12,256元。本周末屋苑錄40組睇樓預約，按周上升33.3%，每呎實用叫價則維持不變，報13,400元。
黃埔花園本月暫錄3宗成交
九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價徘徊於10,866元。屋苑本周末睇樓氣氛平穩，落實減息後，買家置業信心明顯轉強，料平價盤仍是全城追捧的放盤，交投會加快，黃埔花園周末預約睇樓量保持30組，每呎實用叫價同樣徘徊於14,200元水平。
中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，新都城本月至今暫錄7宗成交，平均實用呎價徘徊於12,682元。美國聯儲局落實減息半厘，香港銀行亦跟隨減息0.25厘，吸引觀望多時的買家加快入市決定，區內睇樓氣氛再次升溫。新都城本周末預約睇樓量錄40組，按周回升14.3%，業主叫價不敢進取，每呎實用叫價下跌至15,662元，按周跌0.3%，料交投將逐步升溫。
沙田第一城睇樓量錄約55組 升一成
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本月暫錄約10宗成交，實用平均呎價約12,600元水平。隨著本星期美國落實減息，本港銀行亦跟隨減息步伐，整體入市氣氛好轉，部分買家亦趁週末四出睇樓比較，屋苑本周末睇樓量錄約55組，按周升10%，有望帶動交投。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，美國落實大手減息，香港銀行亦提早啟動減息周期，令市場喜出望外，買家入市意欲及信心大大提升，早前已睇樓的買家即加快落實入市。昨日宣布減息後，嘉湖山莊即日錄得3宗買賣成交，本月累計錄得15宗成交。按揭息率回落，供樓負擔相應減輕，吸引買家入市，預計睇樓量及成交量將陸續增加，不少趁低吸納的買家率先出動，本周末嘉湖山莊錄得120組睇樓預約較上周急升33%，業主叫價未見大變化，每呎實用叫價維持於8,900元水平，交投有望於短期內重拾活躍。
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