減息引爆新盤戰 本月7項目搶灘 涉逾3000伙｜新盤動態

市場期待進入減息周期，買家供樓成本大大降低，刺激樓市交投氣氛向好。發展商乘勢出擊，據《am730》統計，10月至少7個新盤應市，合共涉及約3,337伙。
【BLUE COAST 3C期本周上樓書】
長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「BLUE COAST」第3C期早前預告將於本周上載售樓說明書，有望本月開售。項目提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎，戶型涵蓋兩房至四房間隔，其中主打兩房單位。至於該盤第3B期今年3月底以首批折實平均呎價21,968元應市，火速套現逾百億元，成為今年新盤吸金王。
【天璽．天推2張價單涉304伙】
新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」第1期涉及906伙，截止目前已推出兩張價單共304伙。當中首張價單折實平均呎價約19,668元，未計及建築等成本，與「麵粉價」17,776元僅相差約10.6%。新地副董事總經理雷霆被問及該定價是否有利潤時稱，項目分兩期發展，第1期「暫時未咁快計到數」，他透露項目最快10月開售。
「天璽．天」實用面積介乎236至3,936方呎，戶型涵蓋開放式至四房。項目由3座住宅大樓組成，包括第3座、第5座和第6座；以空中花園為分界設4大區域，分別為Elite Zone、Peak Tower、Pinnacle Tower，以及Apex Tower。
【柏蔚森II周三賣155伙】
由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森II」上周突擊上樓書、公布首張價單及銷售安排，加入本月推盤隊伍。項目首張價單涉及155伙，實用面積由262至451方呎，價單定價521.2萬至1,156.3萬元，呎價介乎19,880元至25,639元，全數安排於周三(10月2日)以先到先得形式發售。
發展商指，「柏蔚森II」首批單位中有119伙享6%折扣優惠，而36伙精選單位可享18%折扣。該36個單位定價由521.4萬至893.2萬元，呎價介乎19,901元至22,117元；而折實售價由427.5萬至732.4萬元，折實呎價介乎16,317元至18,136元，折實平均呎價16,735元。
「柏蔚森II」提供750伙，由第2座及第3座組成，單位實用面積介乎262至451方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房佔全盤逾86%。
【維港．雙鑽首推141伙】
中國海外發展(688)旗下位於啟德跑道區PARK PENINSULA「維港．雙鑽」自上月初開價後暫無動靜，有望10月展開搶客戰。項目首批提供141伙，實用面積由247至493方呎，提供最高10%折扣，折實售價由403.3萬至1,024.6萬元，折實呎價介乎16,328元至20,783元。
項目共設兩幢住宅大廈，合共提供702伙，實用面積由244至705方呎，主打兩房單位。
【尚柏推出近九成單位】
單幢盤亦積極部署推售，麗新發展(488)旗下已屆現樓、元朗「尚柏」涉112伙，收票反映熱烈，發展商推出2張價單應市，共提供98伙，佔全盤近九成，項目短期內將公布銷售安排。發展商稱，首批單位定價極具吸引力，回到10年前的低價，平絕同區甚至整個一手市場。
已推出單位實用面積介乎265至488方呎，包括80伙一房及18伙兩房，扣除最高折扣13%後，折實售價由242.91萬至460.32萬元，折實呎價介乎8,614元至10,663元，首兩張價單共79伙折實售價低於300萬元。
【華懋東京街項目擬現樓推售】
華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣東京街項目，已於今年2月獲批預售樓花同意書，提供198伙。華懋集團銷售總監封海倫表示，該項目是香港首個以「組裝合成建築法(MIC)」建成的私人住宅，項目前期銷售工作已準備就緒，集團計劃在今年下半年於項目取得入伙紙後以現樓形式進行銷售。項目戶型主打一房及兩房，基座設有商場，距長沙灣站A2出口約2分鐘步程。
【半山名滙提供11伙】
由九龍建業(034)發展的西營盤高街6號住宅項目早前正式命名為「半山名滙」，提供111伙，最快本月推售。項目屬單幢式住宅物業，樓高26層，單位涵蓋一房至三房，主打一房，實用面積介乎約220至740方呎，以豪宅為定位，定價參考附近樓盤造價及近期新盤成交價。項目預計關鍵日期為2025年11月30日。