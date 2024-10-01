減息引爆新盤戰 本月7項目搶灘 涉逾3000伙｜新盤動態

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「BLUE COAST」第3C期早前預告將於本周上載售樓說明書，有望本月開售。項目提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎，戶型涵蓋兩房至四房間隔，其中主打兩房單位。至於該盤第3B期今年3月底以首批折實平均呎價21,968元應市，火速套現逾百億元，成為今年新盤吸金王。

【 天璽．天推2張價單涉304伙 】

新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」第1期涉及906伙，截止目前已推出兩張價單共304伙。當中首張價單折實平均呎價約19,668元，未計及建築等成本，與「麵粉價」17,776元僅相差約10.6%。新地副董事總經理雷霆被問及該定價是否有利潤時稱，項目分兩期發展，第1期「暫時未咁快計到數」，他透露項目最快10月開售。

「天璽．天」實用面積介乎236至3,936方呎，戶型涵蓋開放式至四房。項目由3座住宅大樓組成，包括第3座、第5座和第6座；以空中花園為分界設4大區域，分別為Elite Zone、Peak Tower、Pinnacle Tower，以及Apex Tower。

【柏蔚森II周三賣155伙】

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森II」上周突擊上樓書、公布首張價單及銷售安排，加入本月推盤隊伍。項目首張價單涉及155伙，實用面積由262至451方呎，價單定價521.2萬至1,156.3萬元，呎價介乎19,880元至25,639元，全數安排於周三(10月2日)以先到先得形式發售。

發展商指，「柏蔚森II」首批單位中有119伙享6%折扣優惠，而36伙精選單位可享18%折扣。該36個單位定價由521.4萬至893.2萬元，呎價介乎19,901元至22,117元；而折實售價由427.5萬至732.4萬元，折實呎價介乎16,317元至18,136元，折實平均呎價16,735元。

「柏蔚森II」提供750伙，由第2座及第3座組成，單位實用面積介乎262至451方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房佔全盤逾86%。

【維港．雙鑽首推141伙】

中國海外發展(688)旗下位於啟德跑道區PARK PENINSULA「維港．雙鑽」自上月初開價後暫無動靜，有望10月展開搶客戰。項目首批提供141伙，實用面積由247至493方呎，提供最高10%折扣，折實售價由403.3萬至1,024.6萬元，折實呎價介乎16,328元至20,783元。

項目共設兩幢住宅大廈，合共提供702伙，實用面積由244至705方呎，主打兩房單位。