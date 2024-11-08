減息後入市升溫 十大屋苑周末預約睇樓量報480組 創5周新高｜二手市況

美國聯儲局再度減息，議息後宣布減息0.25厘，是2020年以來、疫後的第二次減息，香港銀行亦有跟隨，即時減輕供樓負擔，相信可進一步增強買家入市信心，為樓市再添動力。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原十大屋苑睇樓氣氛即時回升，周末預約睇樓量連升3周，本周末報480組，按周升4.3%，創5周新高，料二手交投將持續加快。

太古城呎價叫價微升至1.79萬

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，美國聯儲局一如市場預期再度減息，本港銀行亦跟隨下調，對樓市有正面作用。自踏入減息周期，太古城交投明顯加快，平價筍盤快速被吸納，屋苑現時每呎實用叫價微升至17,900元，影響睇樓氣氛，太古城本周末預約睇樓量向下調整至28組。

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本月至今暫錄1宗成交，平均實用呎價13,379元。美國總統大選塵埃落定，加上減息潮下，買家置業信心持續轉強，睇樓氣氛明顯好轉。康怡花園本周末預約睇樓量錄45組，按周升幅達28.6%，每呎實用叫價維持13,500元。