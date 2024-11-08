減息後入市升溫 十大屋苑周末預約睇樓量報480組 創5周新高｜二手市況

美國聯儲局再度減息，議息後宣布減息0.25厘，是2020年以來、疫後的第二次減息，香港銀行亦有跟隨，即時減輕供樓負擔，相信可進一步增強買家入市信心，為樓市再添動力。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原十大屋苑睇樓氣氛即時回升，周末預約睇樓量連升3周，本周末報480組，按周升4.3%，創5周新高，料二手交投將持續加快。
太古城呎價叫價微升至1.79萬
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，美國聯儲局一如市場預期再度減息，本港銀行亦跟隨下調，對樓市有正面作用。自踏入減息周期，太古城交投明顯加快，平價筍盤快速被吸納，屋苑現時每呎實用叫價微升至17,900元，影響睇樓氣氛，太古城本周末預約睇樓量向下調整至28組。
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本月至今暫錄1宗成交，平均實用呎價13,379元。美國總統大選塵埃落定，加上減息潮下，買家置業信心持續轉強，睇樓氣氛明顯好轉。康怡花園本周末預約睇樓量錄45組，按周升幅達28.6%，每呎實用叫價維持13,500元。
新都城本月成交均呎12811元
九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本月至今暫錄約3宗成交，比上月同期2宗多1宗，交投略為加快，平均實用呎價最新報10,752元。本周末未有全新盤銷售，客源留在二手市場。美國聯儲局再度減息，相信可令買家更有入市信心，料交投將進一步加快。麗港城本周末預約睇樓量維持75組高位。
中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，新都城本月至今暫錄約2宗成交，平均實用呎價12,811元。本周末有康城站新盤再度開售，略為搶去將軍澳部份二手客源，區內睇樓氣氛平穩。新都城本周末預約睇樓量維持50組，每呎實用叫價進一步上揚至15,920元，相信部份向隅客會回流區內二手市場，交投可望平穩。
嘉湖山莊睇樓量升14%至80組
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，美國宣布再減息，本港銀行亦有跟隨，整體交投氣氛再度升溫，刺激睇樓意欲，屋苑本月至今暫錄約2宗成交，本周末錄約60組睇樓量，按週升約9.1%，不少買家計劃加快入市步伐，趁週末四出睇樓比較，料帶動交投量上揚。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，最近利好消息一浪接一浪，刺激買家加快入市。嘉湖山莊本月至今暫錄8宗買賣成交，按月同期大升六成，呎價有止跌跡象，暫時平均實用呎價約8,300元，按月回升約3.5%。美國聯儲局宣布再減息0.25厘，有本港大型銀行隨即跟隨減息，樓市增添利好，預計市場反應正面，成交有望加快。本周末嘉湖山莊預約睇樓量上升約14%至80組，放盤業主叫價態度轉強，議價空間收窄，亦有業主趁市旺放盤，本星期放盤量增加約6%，平均每呎實用叫價約9,000元，較上周升1.1%。