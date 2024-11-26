減息後工商買賣氣氛回暖 大角咀雲之端連沽兩伙 呎價低見5834元

美國聯儲局累減息口半厘，帶動工商市場買賣氣氛有所回暖，10月份錄得約162宗工商買賣成交，按月及按年分別大增約三成及約26%，個別發展商趁勢推售旗下新盤餘貨。由星星地產發展的大角咀工廈工作室項目「The Cloud雲之端」近期委託中原工商舖作特約代理推售該項目，並同時推出八折優惠促銷，項目迅即沽出2伙，最新1伙為中層單位，呎價低見5,834元，並由中原(工商舖)促成。項目現時僅餘下4個精選單位，其中連租約推售之單位回報高達4.5厘。 中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，「The Cloud雲之端」位於大角咀通洲街111號，最新錄得兩宗買賣，其中10樓02室由中原促成，單位面積約422方呎，折後成交價約246.2萬元，成交呎價僅約5,834元。而另一成交單位為27樓12室，面積約137方呎，扣除優惠後，成交價僅約109.9萬元。

劉重興指，項目現時餘下最後4個精選單位，當中1個單位連租約推售，該單位為11樓02室，面積約422方呎，折後價約248.5萬元，每月租金收入約9,500元，即新買家可享回報高達4.5厘，適合購入作長線收租用途；而其餘3個交吉單位，面積由422至455方呎，呎價水平由約5,787元至6,426元不等。 劉重興續指，「The Cloud雲之端」所有標準樓層均提供男女各一的冷熱水設備淋浴間，3樓雲端花園更為用戶帶來共享設備及休閒共享空間，配套及智能設施一應俱全，而單位亦有特高4米樓底並已鋪設來去水設施，適用行業相當靈活及廣泛；加上鄰近港鐵南昌、奧運、太子及旺角站，坐擁四鐵滙聚優勢，可謂真正九龍市中心的樓盤。