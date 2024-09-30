減息後新盤鎖焦點 利嘉閣十大屋苑周六日錄8宗 短期內緩慢增長｜樓市走勢

在過去的周六日(9月28至29日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，較對上個周六日(9月21至22日)的6宗，按周增加2宗或33%。(資料圖片)

減息後市場聚焦新盤，十大屋苑周末成交微增2宗。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，減息後市況踏入漸進式復甦階段，發展商趁勢以低價推出新盤作招徠，買家現今不乏入市選擇；再加上業主持貨信心增加，叫價轉趨強硬，導致二手交投熱度未及一手熾熱，十大屋苑周末成交量續於單位數水平窄幅波動。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(9月28至29日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，較對上個周六日(9月21至22日)的6宗，按周增加2宗或33%。

若施政報告公布利好政策 成交有望明顯增長

廖偉強指出，月內美國宣布減息，以致本地銀行相應跟隨，而股市表現連日造好，連帶中央政府釋出提振樓市政策等，均對本港樓市帶來沖喜作用。不過，目前市場焦點暫被一手新盤全面鎖起，短期內十大屋苑交投表現僅呈緩慢增長，或待下月施政報告發布其他利好樓市政策，成交量才有望出現較明顯增長。

在過去兩天的十大指標屋苑中，有6個屋苑錄得成交；若按地區劃分，新界區表現最好，共錄4宗買賣；而港島區及九龍區則均各錄得2宗。若以屋苑劃分，嘉湖山莊及映灣園同錄2宗成交，太古城、康怡花園、麗港城及美孚新邨各錄1宗買賣，剩下的杏花邨、黃埔花園、新都城及沙田第一城則「交白卷」，於本周末未聞交投。