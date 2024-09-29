減息後本周末一手銷情理想 二手受壓 中原十大屋苑錄7宗 按周無升跌｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗買賣成交，按周無升跌，當中有4個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息效應下，整體入市氣氛提升，發展商把握時機積極推盤，價錢吸引，搶去大量購買力，其中本周末跑馬地及元朗新盤銷情相當理想，周末兩天錄約240宗一手成交，短期內二手市場交投明顯受壓。

太古城東南三房 蝕逾兩成沽

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指出，太古城本周末錄1宗成交，本月累錄約12宗，平均實用呎價約12,792元水平。最新成交為南山閣高層D室，實用面積689方呎，採三房間隔，座向東南，享開揚市景及山景，附有雅緻裝修；單位成交價865萬元，平均實用呎價12,554元。原業主則於2017年以1,108萬元購入單位，持貨約7年，帳面蝕243萬元，貶值近22 %。

港島區另一指標屋苑海怡半島，本周亦只錄得1宗。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，新成交的海怡半島單位為16座中層G室，實用面積882方呎，屬三房套戶間隔，最新以1,420萬元沽出，平均實用呎價16,100元。