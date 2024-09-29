減息後本周末一手銷情理想 二手受壓 中原十大屋苑錄7宗 按周無升跌｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗買賣成交，按周無升跌，當中有4個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息效應下，整體入市氣氛提升，發展商把握時機積極推盤，價錢吸引，搶去大量購買力，其中本周末跑馬地及元朗新盤銷情相當理想，周末兩天錄約240宗一手成交，短期內二手市場交投明顯受壓。
太古城東南三房 蝕逾兩成沽
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指出，太古城本周末錄1宗成交，本月累錄約12宗，平均實用呎價約12,792元水平。最新成交為南山閣高層D室，實用面積689方呎，採三房間隔，座向東南，享開揚市景及山景，附有雅緻裝修；單位成交價865萬元，平均實用呎價12,554元。原業主則於2017年以1,108萬元購入單位，持貨約7年，帳面蝕243萬元，貶值近22 %。
港島區另一指標屋苑海怡半島，本周亦只錄得1宗。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，新成交的海怡半島單位為16座中層G室，實用面積882方呎，屬三房套戶間隔，最新以1,420萬元沽出，平均實用呎價16,100元。
九龍4指標僅美孚有成交
九龍區4個指標屋苑中，只有美孚新邨錄1宗成交。中原西九龍美孚3期分行經理余考成稱，新盤低價推售，搶去大批市場購買力，令二手交投受壓。美孚新邨周末錄得的一宗成交為蘭秀道18號低層A室，實用面積呎556方呎，採兩房間隔，望內園景，議價後以515萬元沽出，折合實用呎價9,263元。新買家為區外換樓客，見租金持續上升，減息後供款下調，認為單位價錢合理而入市。原業主於1995年以100萬元購入物業，持貨29年，是次沽出帳面賺415萬元，升值約逾4倍。
映灣園套三房 7年升值不足3%
新界區方面，中原地產映灣園第一分行A組 區域營業經理陳繼成表示，本周末映灣園錄1宗成交，屋苑本月累錄約11宗，最新成交為9座中層H室，實用面積927方呎，採套三房間隔，議價後以883萬元沽出，折合實用呎價9,525元。據了解，原業主於2017年以860萬元購入單位，持貨7年，是次沽出賬面獲利23萬元，升幅約2.7%。
中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量/
按周升跌幅
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平均實用呎價(元)/
按周升跌幅
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香港
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太古城
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1 (上周0宗成交)
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12554(-)
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康怡花園
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0 (無升跌)
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-
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海怡半島
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1(-66.7%)
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16100 (+21.7%)
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九龍
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美孚新邨
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1 (上周0宗成交)
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9263(-)
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麗港城
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0 (無升跌)
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-
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黃埔花園
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0 (上周1宗成交)
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-
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新都城
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0 (上周1宗成交)
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-
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新界
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沙田第一城
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2 (+100%)
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12352 (-1.1%)
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嘉湖山莊
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1(上周0宗成交)
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8686(-)
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映灣園
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1 (無升跌)
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9525 (-8.5%)
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合計
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7 (無升跌)
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註：綜合市場成交數據